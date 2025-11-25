黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

黃志明泰國車禍亡，各界好友紛紛哀悼。（圖／翻攝自臉書Paul Wong）





馬來西亞娛樂業先驅黃志明，驚傳在泰國發生嚴重車禍身亡，享年56歲，友人證實噩耗，許多馬來西亞演藝人士及好友也紛紛發聲哀悼。

根據《中國報》報導，馬來西亞資深藝人、同時也是大馬華人演藝公會會長王駿坦言，他和黃志明認識已經30年是老朋友了，聽聞噩耗後忍不住感嘆，「他人好好的，又沒有生病，還騎機車到處玩，沒想到這麼突然」，更透露黃志明的孩子幾個月前才結婚，還有現身祝賀。

王駿也表示，日前剛委任黃志明作為公會顧問，怎料如今卻傳出死訊，待遺體回到馬來西亞之後，將會配合家屬安排參與紀念會，他也感嘆生命無常，「人生真的不知道什麼時候…只要開開心心、健健康康就好了。」

廣告 廣告

此外，資深音樂人、歌手兼導演黃得偉也在臉書有感而發，「兩天前，你仍在旅途中，卻依然惦記著我公司的事務，我們才剛通過視訊。然而今天，兄弟離去的消息傳來，心中頓時翻湧著百感交集。」也回想起兩人30多年交情，兩人相識時他還是小歌手，黃志明總是親力親為，即便黃志明事業起飛，仍相當支持他，忍不住感嘆：「三十多年的交情，我們在娛樂與文化的道路上並肩前行，風風雨雨，一路相扶。Brother Chee Ming，你真的已經做到最好了。如今，你可以好好安息了。你的熱情，你的執著，你的真誠與義氣，都會一直留在我們心中，成為這條路上最亮的一盞燈。」

據悉，黃志明以舉辦娛樂活動及演唱會起家，也是金河廣場Mega Star Arena創辦人，私下則喜歡騎車到各地旅行，怎料如今傳出在泰國身亡的死訊，讓馬來西亞演藝相關人士悲痛不已。



【更多東森娛樂報導】

●陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

