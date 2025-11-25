黃志明泰國「嚴重車禍身亡」震驚大馬娛樂圈！家屬悲痛證實

娛樂中心／巫旻璇報導

馬來西亞娛樂產業痛失重量級幕後推手！吉隆坡金河廣場「Mega Star Arena」的創辦人黃志明，22日在泰國不幸遭逢重大事故離世，享年56歲。消息一曝光，讓大馬演藝圈震驚與不捨。多年來，他以極大熱情投入音樂活動，從零打造出 Mega Star Arena，成為許多馬來西亞歌手、樂團、表演者的重要舞台，默默扶植無數本地人才。黃志明的家屬稍早也發布訃告證實他在泰國因意外事故不幸離世。

黃志明是馬國相當具代表性的演唱會企劃人，長期活躍於娛樂活動策劃領域。（圖／翻攝自Paul Wong臉書）









根據《中國報》指出，黃志明是馬國相當具代表性的演唱會企劃人，長期活躍於娛樂活動策劃領域。他曾操刀《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等大型錄製與演出活動，在當地娛樂界可說是舉足輕重的存在。





黃志明熱愛冒險，是重機旅行的狂熱玩家，時常騎著重型機車跑遍世界各地。（圖／翻攝自Paul Wong臉書）









從他的臉書可見，黃志明生性熱愛冒險，是重機旅行的狂熱玩家，時常騎著重型機車跑遍世界各地。據悉，這次他是在泰國騎車時發生意外，傷勢過重不幸身亡，令許多熟識他的藝人與同業心痛不已，多位大馬藝人也紛紛發文悼念，感謝他多年來為本地音樂場景與演藝文化所付出的努力。家屬也透過黃志明臉書發布訃告證實他在泰國因意外事故不幸離世，表示「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛」。









