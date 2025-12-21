黃志明證實泰國車禍猝逝 鍾潔希哀慟：無法接受

〔記者陽昕翰／吉隆坡報導〕馬來西亞娛樂圈重要推手黃志明，11月在泰國發生車禍身亡，享年56歲，震驚大馬娛樂圈。大馬歌手鍾潔希昨晚受訪證實此事，坦言當初得知消息非常震驚，根本無法接受這個遺憾消息。

鍾潔希昨晚在吉隆坡開唱，正是選在娛樂大亨黃志明生前創辦的場館Mega Star Arena，她直言上月才得知消息難以接受「一直以來他都給我很多鼓勵」，透露兩人在10多年前她第一次舉辦演唱會時就有合作。

這次鍾潔希重返吉隆坡開唱，安可準備了舞曲串燒，包括馬來嗨歌《Sinaran》、英文舞曲《 Text Me 》，在現場粉絲欲罷不能的安可聲中，鍾潔希又獻唱華語金曲《星星堆滿天》，熱情地與台下歌迷互動。

