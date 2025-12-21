黃志明證實猝逝！馬來西亞天后悲痛追悼 曾受他鼓勵支持

記者鄭尹翔／馬來西亞報導

大馬療癒系天后鍾潔希近日喜訊不斷，才以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典 ICMA「亞洲流行音樂獎」，又於馬來西亞吉隆坡 Mega Star Arena 舉辦個人演唱會，吸引 4000 名歌迷進場、全場座無虛席。然而在榮耀背後，鍾潔希也感性提及 Mega Star Arena 創辦人、娛樂大亨黃志明近日猝逝的消息，直言一時之間難以接受，「一直以來他都給我很多鼓勵」。

常立欣佩服黃志明經常瀟灑的跨上重機探險去，然後在旅途中還可以從從容容，遊刃有餘的處理公司的事。（圖／翻攝自黃志明臉書）

黃志明泰國嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自臉書）

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

鍾潔希於 12 月 20 日在吉隆坡舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，睽違十年再度回到家鄉舞台，以「衣錦還鄉」之姿華麗開唱。她帶著國際獎項肯定返鄉，吸引來自世界各地的粉絲到場力挺，演唱會過程中數度情緒潰堤，感動表示：「感恩大家一路相挺，讓我可以繼續走在歌唱這條路上，這份盛情我會永遠珍藏在心裡。」

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

談及演唱會場地，鍾潔希也特別提到剛離世的黃志明，回憶過往相處點滴，語氣哽咽地說對方始終給予她正面鼓勵與支持，對於突如其來的噩耗感到相當不捨。她也將這場演唱會視為一份特別的紀念，用音樂向所有曾幫助過她的人致謝。

為了這次演出，鍾潔希自澳洲返馬密集備戰，演唱會曲目橫跨華語、馬來語、英語、日語與粵語共五種語言，並加入多首唱跳舞曲，對體能與專注力都是極大考驗。她透露自己每天花三小時打乒乓球訓練呼吸與耐力，雖然先前曾因比賽傷到腳跟，一度擔心影響演出，但經過治療後已逐漸康復，順利完成演唱會，演唱會圓滿落幕後，鍾潔希也開心預告，明年將來台灣與粉絲相聚，持續用音樂傳遞療癒力量。

