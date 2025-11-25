黃志明車禍去世！台灣媒體高層曝2人「最後私訊」：原要合作更大的演出

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞娛樂大亨黃志明（Paul Wong）23日於泰國遭遇車禍身亡，享年56歲，家屬隨後在社群證實死訊。多年來他以對音樂的熱愛為起點，默默支持無數馬來西亞歌手與演出團體，突如其來的消息震撼整個大馬娛樂圈，不少藝人與業界人士紛紛發文悼念。台灣年代電視集團副總常立欣25日也曬出合照，並被曝光2人「最後一次私訊」。

常立欣佩服黃志明經常瀟灑的跨上重機探險去，然後在旅途中還可以從從容容，遊刃有餘的處理公司的事。（圖／翻攝自黃志明臉書）

常立欣在社群PO出與黃志明的合照，並追悼：「直到今天，收到了你的訃聞，才意識到這是真的，週日聽到你出事的消息，還抱著一絲希望，希望這是個誤會。Dear brother, 我們認識的時間不長，卻ㄧ見如故；我們同年，但我卻在你身上看到了很多我缺乏的東西；你對神的信心，處事的魄力，待人接物的魅力，都讓人不由自主的信任你。這幾年我們陸續合作了一些項目，無論輸贏賺賠，你總是氣定神閒的讚美主，然後瀟灑的跨上重機探險去，然後在旅途中還可以從從容容，遊刃有餘的處理你那麼多公司的事，我真的佩服的五體投地！」

常立欣最後寫道：「我們最後一次通訊息是在上週四，你傳了一大堆你的新場館的施工照片給我，說明年3月就可以完工，到時候我們就可以一起合作更大的演出了。放心吧，我的好兄弟，好弟兄，你的孩子們都很優秀，Jacky, Natalie 還有Joe都可以接你的班了！你提早息了地上的勞苦，好好在天上享福吧，我會好好努力，爭取將來和你天家再見！」



