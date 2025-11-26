黃志明車禍命喪泰國 生前最後貼文「燦笑露面」惹鼻酸

黃志明22日在泰國發生嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自黃志明臉書）





馬來西亞知名娛樂活動、演唱會策劃人黃志明，22日在泰國發生嚴重車禍，家屬在24日證實死訊，享年56歲，他的靈堂自今（26）日起開放，29日舉辦出殯禮拜，由於事發突然，家屬及親友們至今都難以接受，而他生前的最後貼文也曝光。

黃志明生前是一名重機愛好者，經常分享照片及影片。他離世前一天，則是在臉書PO出吃到「世界上最好吃的貝果」的影片，沒想到隔天竟遇上死劫，不少人留言哀悼「一路走好，我們永遠懷念你」、「真是令人震驚又難過的消息，我到現在都難以置信」。

廣告 廣告

家屬透過社群平台表示，黃志明是吉隆坡金河廣場（Mega Star Arena）的創辦人，也是馬來西亞娛樂業的先驅，更是一家的支柱，「他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。」無論在家庭或是事業上，都留下深刻印記，「他的一生充滿榮耀與光輝，願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行。」



【更多東森娛樂報導】

●陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

