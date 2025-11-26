黃志明車禍身亡！大馬娛樂大亨「超狂背景曝光」一票人看錯：以為黃明志

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞娛樂界傳出噩耗，資深娛樂推手黃志明22日在泰國因車禍不幸身亡，享年56歲。消息震撼大馬演藝圈，許多歌手與圈內人士紛紛發文哀悼，形容他的熱情曾鼓舞無數人，然而消息曝光後，不少台灣與大馬網友因名字相似，一度誤以為是馬來西亞歌手「黃明志」出事，仔細一看才發現是「黃志明」。

黃志明多年深耕大馬演藝產業，是當地重要的表演場館與活動推動者，協助過無數歌手舉辦演唱會，被視為大馬娛樂圈的靈魂人物之一。他熱愛音樂、重視家庭，更被身邊朋友形容為「溫暖又有遠見的領導者」。

廣告 廣告

然而消息曝光後，不少台灣與大馬網友因名字相似，一度誤以為是以「黃明志」出事，瞬間引發不小誤會。甚至有人誤以為「黃明志被車禍」而在社群上哀悼，造成一陣烏龍，仔細一看之後，網友才驚覺是不同的人，紛紛留言「我一直看成黃明志」、「我也以為黃明志」、「我以為是上社會新聞那個黃先生」。

黃明志與黃明志名字太像，讓不少人誤會。（圖／亞洲通文創提供）

黃志明家屬也透過公告證實噩耗，遺體將運回大馬安葬，並感謝外界關心。他生前留下妻子謝玉芬（Fanny Chia）與四名子女，消息震撼許多演藝圈友人，也讓不少人感嘆大馬演藝界痛失一位重要推手。

更多三立新聞網報導

46歲陳怡蓉宣布「第8個孩子誕生」 變醫師娘9年再報喜：我是他最好禮物

琳妲宣布家人離世「硬撐到休息才離開」 發長文心痛道別：去找爸爸玩吧

遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者

古代史密斯夫婦熱吻40秒！兩人洗鴛鴦浴名場面曝 她笑喊：是我的第一次

