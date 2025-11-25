黃志明車禍身亡！資深女星悲痛悼念 兩人緣分曝光「你在主懷安息了」

記者趙浩雲／台北報導

裘海正分享與黃志明的緣分。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞娛樂圈在22日傳出噩耗，知名娛樂大亨黃志明（Paul Wong）於泰國遭遇車禍身亡，享年56歲。突如其來的消息震撼整個大馬娛樂圈，不少藝人與業界人士紛紛發文悼念，其中台灣歌手裘海正也在第一時間寫下感性追思，透露她與黃志明的珍貴緣分。

裘海正在臉書寫下：「謝謝你 Paul，很榮幸 2017 年，我的第一場個人演唱會，是在 KL 你的場地順利完成的。」她回憶起當年在舉行首場個唱，黃志明親力親為、全力協助，讓她留下深刻且難忘的記憶。

廣告 廣告

黃志明泰國嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自臉書）

她感嘆黃志明的離去令人不捨，同時也感謝這位大馬娛樂界重量級人物生前對音樂與生命的熱情：「如今雖然你已安息主懷，但你熱愛音樂、愛家庭、愛傳福音及愛弟兄姐妹們的火，卻深入每位認識你的人心中！」字句間滿是敬重與哀思。

更多三立新聞網報導

小S金鐘後再現身！近照曝「幸福依偎老公」粉絲喊話Lily：好好照顧媽咪

《想見你》男星遭爆請病假跑去約會！劇組不忍發聲曝「他真實工作態度」

女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷

黃明志保釋期倒數1天！強調「報告還沒出來」 寫歌嗆聲：已把我判死刑

