黃志明驚傳泰國車禍重傷身亡！享年56歲 消息一出震驚大馬娛樂圈

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞娛樂活動界重要推手黃志明驚傳泰國身亡（圖／翻攝自Paul Wong臉書）

馬來西亞娛樂活動界舉足輕重的幕後推手、吉隆坡金河廣場的巨星競技場（Mega Star Arena）創辦人黃志明，23日在泰國發生嚴重意外離世，享年56歲。消息傳出後震驚大馬娛樂圈，多年來，他以對音樂的熱愛為起點，一手打造 Mega Star Arena，默默支持無數馬來西亞歌手與演出團體，讓當地音樂人擁有發光發熱的舞台。

根據馬國媒體《中國報》報導，黃志明是馬國知名的演唱會策劃人，他因在當地經營娛樂活動與策劃演唱會，曾舉辦《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》 巔峰之夜等節目錄製與活動，在馬來西亞娛樂界享有盛名。

據黃志明的社群媒體臉書顯示，他生前是一名重型摩托車的愛好者，經常騎著摩托車環遊世界。據悉黃志明是在泰國遭遇車禍傷重身亡，可說是馬來西亞娛樂圈的重大損失。不少當地藝人也紛紛貼文，感謝他為本地娛樂與音樂文化所付出的一切。

