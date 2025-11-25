黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實
馬來西亞娛樂業先驅、知名演唱會策劃人黃志明，驚傳在泰國遭遇嚴重事故離世，享年56歲，身後留下妻子及4名子女。其友人證實噩耗，震驚大馬演藝圈。
家屬透過黃志明臉書公布噩耗，表示黃志明22日在泰國因意外事故不幸與世長辭，願他在永恆中安息，並引用《聖經》詩篇23章4節，「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我」。
據《中國報》報導，黃志明在大馬娛樂圈享有盛名，舉辦的《最好的我們》、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》都轟動一時。資深音樂人兼導演黃得偉透露，黃志明從他還是小歌手時就義無反顧地支持他，即使對方後來創辦Star Arena，兩人30多年來交情也從沒變質過。
黃得偉難掩悲痛表示，黃志明2天前才與他視訊，「你仍在旅途中，卻依然惦記我的公司事務」。創作歌手湯小康、TV5台長拿汀周學立、馬來西亞國際電影節主席吳佩玲都發聲表達不捨。大馬華人演藝人公會會長王駿則透露，黃志明遺體運回大馬後，會配合家屬安排紀念會。
