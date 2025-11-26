黃志明驟逝最後發文曝光 裘海正悼念：首場演唱會因你順利完成

馬來西亞娛樂界大亨、金河廣場Mega Star Arena創辦人黃志明（Paul Wong）日前傳出在泰國遇上車禍過世，享年56歲，消息來的突然，他前一天還在臉書開吃播，分享「Pre Christmas high tea.」，好友、飛鷹三姝之一的裘海正也感慨發文悼念。

黃志明突然傳出車禍過世，他生前和妻子育有4名子女，他的兒子黃俊顏表示父親從以前就是他的英雄，「難以置信，您已經不在我們身邊了，爸爸，我好想您」。好友黃德偉也說，兩天前兩人才聯繫，對方心繫他公司事務，過去黃德偉只是小歌手，黃志明總會自己開貨車，幫他們布置燈光和音響，「你總是默默付出，從不求回報，也不在意自己的名字有沒有出現」。

廣告 廣告

黃德偉進一步說：「後來你建立了Mega Star Arena，事業蒸蒸日上，對我的支持從沒變過，我的每場演唱會，你都會站在後台，義無反顧支持我」。裘海正說：「謝謝你Paul，很榮幸2017年，我的第一場個人演唱會，是在KL你的場地順利完成的～如今雖然你已安息主懷，但你熱愛音樂、愛家庭、愛傳福音及愛弟兄姐妹們的火，卻深入每位認識你的人心中！See you again my dear brother Paul ,we love you and remember you forever」。

而大馬華人演藝人工會會長王駿透露，黃志明的兒子前幾個月才結婚，他們都有去喝喜酒，沒想到突然發生噩耗，他會協助家人，等黃志明遺體運回馬來西亞後，再擇日舉行追思會。而黃志明過世前一天才分享吃東西影片，開心表示「吃到這世界上最好吃的貝果」，沒想到如今天人永隔，親友都無法接受。

更多中時新聞網報導

子瑜返鄉開唱哽咽 TWICE暖心相伴

中職》黃子鵬披69號戰袍 駕鷹返鄉

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》