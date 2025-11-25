黃志明「車禍身亡」震驚大馬娛樂圈！一字之差.差點混淆

馬來西亞知名的娛樂活動、演唱會策劃人，重量級推手Mega Star Arena創辦人黃志明， 22日在泰國發生嚴重車禍，最終因傷重不治，享年56歲，家屬24日也在其臉書發布訃聞證實此事了。

黃志明家屬透過他的臉書發布訃告，大馬華人演藝人工會會長王駿表示，家屬接下來將把黃志明遺體運回大馬，相關單位將會全力協助家屬完成後事。

黃志明私下熱愛騎重機旅行，不料最終因事故身亡，消息曝光後震撼大馬演藝界；因他名字與歌手黃明志相近，也意外引發插曲，一度讓部分網友混淆。

黃志明去世後，也讓大批重機同好在社群平台上紛紛留言悼念。先前多次在網路上與黃明志交鋒的「最強奶媽」謝薇安，在看到相關死訊截圖後僅淡淡回應，也引發討論。

黃志明多年來活躍於娛樂製作圈，曾策劃並承辦多場大型演唱會與節目，包括《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等，與許多藝人關係深厚。