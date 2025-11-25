黃志明「車禍身亡」震驚大馬娛樂圈！最強奶媽謝薇安曬1圖發聲了

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞娛樂圈痛失重量級推手Mega Star Arena創辦人黃志明，22日在泰國因意外身亡，享年56歲。消息曝光後震撼大馬演藝界；然而因名字與歌手黃明志相近，也意外引發插曲，一度讓部分網友誤以為兩人混淆。先前多次在網路上與黃明志交鋒的「最強奶媽」謝薇安，也在看到相關死訊截圖後僅淡淡回應「嗯…」，再度引發討論。









黃志明長年活躍於娛樂製作圈，曾策劃並承辦多場大型演唱會與節目。（圖／翻攝自Paul Wong臉書）。

黃志明長年活躍於娛樂製作圈，曾策劃並承辦多場大型演唱會與節目，包括《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》與《好聲Family》巔峰之夜等，與許多藝人關係深厚。私下他熱愛騎重機旅行，不料最終因事故身亡，消息震撼所有親友，也讓大批重機同好在社群平台上紛紛留言悼念。





先前因台灣網紅謝侑芯猝逝案而與黃明志(右圖)交鋒的「最強奶媽」謝薇安(左圖)。（圖／翻攝自謝薇安IG、黃明志臉書）









家屬在聲明中形容，黃志明不僅是馬來西亞娛樂產業的重要推進者，更是一位具有遠見的領袖及家庭核心，「他為大馬演藝圈注入無數新能量，扶持許多優秀企劃與藝人，他的離世，是產業巨大的損失，也是家人心中無法磨滅的痛。」聲明中也提到，他生前熱愛音樂、信仰虔誠，性格平和豁達，無論在家庭角色還是事業上，都留下深刻且光亮的足跡。他身後留下妻子及四名子女，家屬哀痛寫下：「願他在永恆中安息，也願我們在思念中繼續走下去。」





「最強奶媽」謝薇安曬出新文截突發文留下「嗯…」一字。（圖／翻攝自謝薇安）









然而，由於「黃志明」姓名與馬來西亞藝人黃明志相近，也引發一段插曲。先前因台灣網紅謝侑芯猝逝案而與黃明志交鋒的「最強奶媽」謝薇安，看到有人黃志明逝世的新聞連結，僅淡淡留下「嗯…」一字，引起外界關注。這也讓部分網友一度誤會消息與黃明志有關，再度掀起討論。













