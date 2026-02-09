黃志雄指蘇巧慧「擅長選舉」 彭一書力挺：會做事的人是她

248260209a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對國民黨新北市黨部主委黃志雄，公開稱讚蘇巧慧是很強的候選人，甚至形容她「擅長選舉」，民進黨新北市議員彭一書近日於社群媒體上發文回應，直言這樣的評價只說對一半；他強調，蘇巧慧真正令人肯定的地方，不在選舉技巧，而在長期投入公共事務，實實在在替新北市做事，這樣的表現才是實力所在。

彭一書表示，過去10年間，蘇巧慧推動多項地方建設，成果在地方清楚可見，鳳鳴站提前10年通車，直接受惠超過3萬名通勤族；大漢溪提外便道完工後，鶯歌往返三重行程縮短近一半；鶯歌火車站增設電扶梯，改善長者與旅客通行；樹林山區接上自來水，結束長年用水不便；同時也替出版業爭取公共出借權。地方居民隨口都能說出多項案例，足以證明做事態度。

談到新北處境，彭一書也提出對照，財劃法大幅修正期間，台北人均資源拉高至新北2倍，城巿差距持續擴大，台北市副市長李四川未替新北發聲。等到局勢形成，李卻有可能直接跨區投入新北市長選戰，難免引發質疑，新北是否被當成台北市政府附屬角色。

彭一書最後表示，黃志雄有一句話沒有說錯，蘇巧慧確實很強，原因很單純，因為她長期認真做事，也願意為地方承擔責任。在政治語言之外，真正留下改變的，仍然是一步一腳印完成的建設。

