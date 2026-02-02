黃志雄曝新北人選協調進度 李四川、劉和然回應了 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

國民黨新北市長人選至今遲未定於一尊，外傳台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然今（2）日晚間將會面協調。李四川受訪表示，尚未接獲會面通知，一切尊重黨部協調；劉和然則認為，協調目標不是在黨內的同志，而是如何贏得2026國民黨勝選。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今天上廣播節目「POP撞新聞」專訪指出，包括李四川、劉和然，這段時間做很多溝通協調，2月15日前決定人選；外傳李、劉的會面今晚可望成行。對此，李四川稍早受訪表示，並未被告知今晚要見面，協調就由黨部去協調。

另一方面，劉和然今日與新北市長侯友宜赴五股區公所進行行動治理座談會。談及新北市長人選協調，劉受訪回應，這要尊重黨部，「黨部怎麼安排，我們一定要尊重」；媒體追問「黨部有通知你嗎？」他則說「有什麼結果一定會告訴大家」。

劉和然認為，從自己這段時間的接觸以來，黃志雄在處理黨務的過程中是非常中立的，黃是在節目是針對當遇到「三腳督」時，分析個別副市長的情況，而非針對黨內候選人的比較，自己完全能理解。

劉和然表示，地方黨部節奏是很清楚的，期程安排完整，就是希望這段時間有機會先協調，在農曆年前把人選定案，既然進到黨的機制，它的節奏、安排，都要保持尊重。

劉和然強調，畢竟選舉是一場馬拉松，不是短期衝刺，現在跑得快的人不見得是最早到達終點的人，最重要的是，「我們目標不是在黨內的同志，而是如何贏得2026國民黨勝選」。

照片來源：劉和然臉書

