黃志雄誇綠委強不忘酸她「擅長選舉」 親蘇議員反擊

親蘇議員彭一書在臉書反擊國民黨新北市黨部主委黃志雄稱蘇巧慧「擅長選舉」。（柯毓庭攝）

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受專訪，誇獎民進黨新北市長參選人蘇巧慧是很強的候選人，並稱台北市副市長李四川實事求是、但蘇巧慧擅長選舉：親蘇議員彭一書則在臉書反擊指蘇會做事、政績多，反觀李四川在《財劃法》修法「一句話都沒為新北講」。

彭一書表示，黃志雄誇獎蘇巧慧是很強的候選人，「特別誇獎她『擅長選舉』。事實上，蘇巧慧才是會做事的人，而且這十年都在幫新北市做事」，指出蘇巧慧讓鳳鳴站提前10年通車，造福3萬多通勤族，大漢溪提外便道縮短鶯歌到三重一半路程，還有鶯歌火車站電扶梯、樹林山區的自來水，幫出版業爭取公共出借權，在地人隨便都舉出好幾個蘇巧慧會做事的政績。

「反觀李四川，在傅崐萁大修《財劃法》，把台北人均修成新北兩倍時、富者愈富時，一句話都沒有為新北講。把新北弄到這種處境，才說要來隔壁新北市選市長，請問新北是台北市政府的附隨單位嗎？」，彭一書反酸李四川，並指「黃志雄講的沒錯的是，蘇巧慧是真的很強，因為她是真的很認真！」。

