黃惠慈黨內初選民調落馬 PO文尊重制度絕不脫黨參選

黃惠慈黨內初選民調落馬，她PO文是努力不夠，讓支持她的鄉親朋友天望了，她尊重制度絕不脫黨參選。（擷取黃惠慈臉書）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭市（第一選舉區）縣議員黨內初選民調揭曉，與深陷涉貪爭議的前立委陳歐珀情同父女的議員黃惠慈意外落馬，讓支持者錯愕，未來動向引起各界關切。她在個人臉書PO文，直指民調機制是目前最公平提名方式，她尊重民主制度，絕對不會脫黨參選。

黃惠慈是本屆宜蘭縣議員選舉（第一選舉區）落選頭，前議員莊淑如因父親涉嫌幫她賄選，高等法院判決當選無效定讞，去年十一月由她遞補，黃原本要競選連任，不料在黨內初選落敗。

黃惠慈PO文指出，「拍張照跟各位報平安吧！我絕對不會脫黨參選，我尊重民主的制度，因為我相信民調機制是目前最公平的提名方式，是我自己努力不足…未來一年會善盡職責，監督縣政這件事會繼續堅持，別擔心，我一切平安」。網友回應，「打起精神，調適好心情！加油」、「休息一下子，再繼續出發」。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進二十九日已公開說，黃惠慈形象清新、口條好，剛遞補上來表現不錯，會找時間洽談未來規劃，不會讓她離開團隊。