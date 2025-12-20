黃懷慧善用海洋生態 打造臺南光復國小特色學習

黃懷慧校長善於發掘學校的特點，努力創造它的價值 (教育部提供)

黃懷慧校長（右3）與光復國小老師們一同獲頒獎項

臺南市光復國小校長黃懷慧善用校園鄰近七股潟湖的自然條件，推動生態實驗教育，將原本沒有圍牆、緊鄰魚塭的校園，轉化為結合海洋生態、藝文美學與基礎學力的特色學校，成功打造偏鄉教育新樣貌，也為少子化下的小校經營提供另一種可能。

黃懷慧指出，光復國小擁有與潟湖相連的魚塭、水道與沙灘，退潮時可觀察招潮蟹、彈塗魚等生態，這些環境條件成為學校最重要的教育資源。因此在課程規劃上，學校保留國語、英語、數學、社會與自然等主科，確保學生基本學力，同時全面融入「海洋生態藝文美學」特色，讓學習從課堂延伸至真實情境。

在語言學習方面，學校強化英語課程，將時數提高至每週四節，內容結合生活英語與生態英語，學生能運用所學單字進行歌謠演唱與生態介紹，展現良好學習成效，來訪學者也對學生表現留下深刻印象。因校園鄰近海域，學校更將獨木舟納入正式課程，學生須通過考核，學習划行、轉彎與返航等技巧，在安全管理下培養體能與環境適應力。

此外，光復國小將攝影與資訊課程整合，從低年級的拍照取景，中年級的影片拍攝，到高年級完成畢業影片製作，包含剪輯、配樂與訪談，皆由學生自行完成，培養影像表達與數位素養。學校周邊擁有多種紅樹林，教師也訓練學生擔任小小解說員，能清楚介紹各類紅樹林的名稱與生態特性，深化對在地環境的認識與情感連結。

黃懷慧表示，希望透過鮮明的學校特色，讓光復國小在少子化挑戰中持續發展，也為社區注入活力，讓偏鄉孩子有更多發揮潛能的機會。2019年她調任至喜樹國小後，延續相同理念，結合在地民俗信仰與海洋文化，引導學生認識「龜醮文化」、「王爺信仰」與「燒仙舟」，培養對家鄉文化的理解與認同。

她強調，教育的核心是引導孩子「願意嘗試，而不是輕言放棄」。黃懷慧以自身多次報考師專未果、仍堅持投入教育工作的經歷，勉勵學生在面對困難時勇於迎戰。她相信，只要努力過，無論結果如何都不會留下遺憾，也期盼學生在挑戰中累積自信，為未來開創更多可能。