黃懷萱「腎臟感染」送急診險喪命！父親黃品源發聲

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱，因腎臟感染病情急劇惡化，日前在社群平台透露自己緊急送醫治療，歷經一週以上的痛苦掙扎。她表示，醫生曾警告「你當時可能會死」，這段期間夜晚甚至呼吸困難，讓她深刻體會到瀕臨死亡的恐懼，所幸經治療後已順利出院。

黃懷萱近日因腎臟感染病情急劇惡化送醫治療。（圖／翻攝自黃懷萱IG）

黃懷萱在社群平台分享，腎臟感染使她每天都在病痛中掙扎，初期前往急救中心求診，因病情惡化被轉送急診室。她形容這段經歷「這種瀕死感受真的無法用言語表達」。

黃懷萱體會到瀕臨死亡的恐懼。（圖／翻攝自黃懷萱IG）

治療過程中，黃懷萱還遭遇插管失誤，在進行電腦斷層掃描時，因靜脈輸液管插錯位置，導致血管險些爆裂。她回憶當時痛到不得不大聲呼救，現場血流如注，這次經歷讓她對電腦斷層掃描產生陰影，直言「以後再也不做電腦斷層掃描」。

黃懷萱表示，這次的經歷將永生難忘。（圖／翻攝自黃懷萱IG）

黃懷萱表示，這次的經歷將永生難忘，已決定取消11月所有演出及工作安排，專心投入身心健康恢復。他的父親黃品源則感謝外界關心：「急診而已，沒有住院，已經在家休息。」

