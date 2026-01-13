黃手功小炒奪臺灣燴飯王冠軍 市長貼紅榜祝賀

由農業部農糧署主辦的「第二屆臺灣燴飯王」競賽結果日前揭曉，花蓮在全臺眾多參賽者中脫穎而出，由在地店家「黃手功小炒」榮獲冷凍組冠軍，為花蓮爭光。花蓮市長魏嘉彥特別親赴店家張貼紅榜，向得獎業者表達祝賀（見圖），肯定其卓越表現。

本屆競賽以「家鄉好味」為主題，分為「冷凍組」與「鮮食組」兩大類別，共吸引全臺七十一家餐飲業者、一二三道燴飯料理參賽，參賽者巧妙運用國產米特色，融合在地食材與家鄉記憶，呈現多元且富含情感的燴飯料理。

「黃手功作小炒」以作品「古早味白菜肉絲燴飯」榮獲冷凍組冠軍，選用清甜白菜為基底，搭配肉絲與高湯細火慢熬，燴汁滑順濃郁，呈現樸實卻層次分明的家常好味，深獲評審一致肯定。

市長魏嘉彥表示，黃手功小炒以充滿情感與記憶的料理，在全國性賽事中脫穎而出，不僅展現花蓮在地餐飲實力，也讓更多人看見花蓮美食的深厚底蘊。此次特別到店貼紅榜，就是要與業者一同分享榮耀，為在地努力打拚的店家喝采。

魏市長也期勉業者持續精進料理品質，未來透過通路推廣，讓更多民眾能品嚐到來自花蓮的冠軍美味，進一步帶動地方經濟與觀光發展。