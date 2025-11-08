新頭殼

黃捷代表台灣參加世界青年領袖峰會 勇奪「年度政治人物獎」

Newtalk新聞 |李宣萱 綜合報導
民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」。 圖：翻攝自黃捷 Threads
[Newtalk新聞] 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為首位獲此殊榮的台灣政治人物，為台灣外交與青年參政寫下歷史性一頁。

黃捷在社群平台 Threads 發文表示，能以台灣的名義站上這個國際舞台，是極大的榮耀。她說，台灣的外交處境並不容易，但自己珍惜每一次能讓世界聽見台灣聲音的機會，「我驕傲地向世界分享，我來自台灣這個美麗而堅韌的國家」。

她提到，作為年輕從政者，推動少數族群與多元議題的過程中難免面臨質疑與挑戰，但她選擇以行動與堅持回應，並因此陸續獲得國際肯定。黃捷強調，青年參政之路充滿折衝與壓力，更需要耐心與信念，而台灣對人權、民主與自由的堅持，正是她能被世界看見的原因。

「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，還有我永遠熱愛的家鄉──高雄。」黃捷也在留言感謝遠赴德國為她加油的「台灣應援團」。

「One Young World」是全球具影響力的青年領袖平台之一，歷年得獎者皆來自世界各地的青年政治人物、社會倡議者與創新領袖。今年峰會在德國慕尼黑舉行，吸引逾兩千名青年菁英參與。

