黃捷促調高選手膳食補助 籲運動部檢討機制：吃飽才拚得好
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
民進黨立委黃捷（11）日質詢運動部長李洋，關切奧亞運培訓隊及黃金計畫選手的膳食補助問題，指出有選手反映「吃不夠還得自掏腰包」。
黃捷問李洋：「部長以前當選手時，有沒有發生過自己貼錢的情況？」李洋笑回：「我沒吃超過。」她問：「你吃這麼省？」兩人幽默互動，讓現場氣氛一度輕鬆不少。
黃捷說明，現行選手每日膳食補助依照各國物價水準分成3個級距，平均每日約補助36美元，但實際花費常達40至60美元，導致許多選手得自行貼錢。她強調：「選手吃得飽，才能拚得好，這是國家最基本的支持。」
李洋回：「我都沒吃超過。」黃捷再問：「你吃這麼省？都在國家隊核給的標準裡面？」引來行政院長卓榮泰也忍不住插話：「謝謝委員，我也很想聽聽李洋部長的經驗。」李洋靦腆回答：「對。」
黃捷補充，不同賽事或大重量項目的選手，膳食需求差異更大，建議運動部重新調整補助標準。李洋回應，將全面盤點選手需求，確保補助更合理充足。
身為「立法院女子運動外交促進會」會長，黃捷也感謝李洋上任隔天即見證《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》簽署，展現對性別平權的重視。她指出，台灣是全球簽署該宣言最多的國家，但71個單項協會中，竟無一在章程明定「任一性別理事應佔1/3以上」。
黃捷建議，運動部應研擬提高女性在協會理監事的代表性，並提出具體「運動平權政策白皮書」，於明年英國舉辦的 IWG 高峰會上展示成果，「讓世界看到台灣在運動平權上的努力」。李洋允諾將積極研議推動。
除中央政策外，黃捷也為高雄爭取體育建設。她向卓榮泰與李洋提案，希望高雄能興建「全國第一座符合國際標準的自由車場」，指出「國訓中心與運科中心都在高雄，最有條件打造亞洲標竿基地」。
卓榮泰回應，目前共有3個直轄市提出計畫；李洋則表示，雖經費有限，但仍會綜合考量場館布局與需求。
針對澄清湖棒球場設施老舊問題，黃捷指出：「雖然已更換計分板，但螢幕仍不符高雄球迷期待。」她建議中央補助汰換大螢幕，提升比賽體驗。卓榮泰回應，會與運動部研議；李洋則說，願協助地方優化球場環境。
最後，黃捷將焦點轉向教育議題，指出教師荒問題嚴重。她說，雖少子化導致學生變少，但「導師工作負擔並未減輕，照顧品質要求更高、家長期待也更高。」
黃捷強調：「導師費仍僅3千元，對第一線老師來說既心酸又無力。」呼籲教育部檢討待遇結構，給予基層教師合理支持。教育部長鄭英耀回應，預計明年上半年前完成檢討，並儘速落實改善。
照片來源：黃捷辦公室
