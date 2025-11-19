黃捷又露小蠻腰！辣跳TWICE熱舞迎子瑜回家 網：會開鎖又會跳舞

K-POP天團TWICE將於本週末（22、23日）連續兩天在高雄世運主場館開唱，城市行銷企劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」活動也於18日全面啟動，立委黃捷今（19）日更PO出熱舞影片應援。

黃捷19日發文。（圖／翻攝黃捷臉書）

黃捷今日晚間臉書PO出影片，內容是她穿著小露蠻腰的藍、白配色的潮流服飾，與一名舞蹈老師大跳TWICE主打歌〈THIS IS FOR〉的K-POP熱舞，她發文寫稱：「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉，還買了藍色上衣，雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援。」

廣告 廣告

TWICE高雄演唱會將登場 。 （圖／Live Nation Taiwan 提供）

影片火速吸6千多讚、200多留言，支持的網友紛紛表示：「可以出道了」、「好漂亮好好看！」、「藍色細肩帶上衣好看，很美很辣，跳得很好！」但也有不支持的網友表示：「別跳了...真的很難看！真的！」、「除了會開鎖又會跳舞」

TWICE高雄演唱會將登場 。 （圖／翻攝TWICE X）

TWICE高雄演唱會週末登場，城市行銷企劃《THIS IS FOR ONCE IN 高雄》活動於18日全面啟動，結合巡迴主視覺藍色點亮高雄夜空，並以雷射文字秀呈現《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR》的震撼畫面，不僅高雄夜空化為TWICE主場，交通號誌也趣味換上「LOOK TWICE」及「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣，高雄捷運全線更能聽到TWICE團員親自錄製的進站音，讓高雄市民感受TWICE熱潮。

延伸閱讀

交通部長說演唱會門票留給外國旅客？ 綠委怒：不能犧牲台灣粉絲權益

黃捷開砲打中央！痛批健保補充保費新制「拿散戶開刀」

網友留言「問候老母」無罪！黃捷遺憾：請求檢察官上訴