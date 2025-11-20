黃捷嗨喊：本週我挺藍！下秒「中空激辣熱舞」迎接子瑜回家

政治中心／周希雯報導

南韓人氣女團「TWICE」將於11月22、23日降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。為了迎接台南女兒回家，高雄延續上個月BLACKPINK點燈大陣仗，再度以全市「藍色風暴」與ONCE（粉絲名稱）見面；其中民進黨立委黃捷更是親自下場露腰熱舞，笑喊「本週我挺藍」，超頂畫面令一票人驚呼「不敢相信！」





子瑜等10年終於回家…黃捷「中空律動」辣炸：本週我挺藍！網全暈：狠欸

TWICE出道10年，首次全員來台開唱。（圖／翻攝「twicetagram」IG）

本週末TWICE即將來到高雄，黃捷提前熱舞幫大家暖場，只見她特別換上TWICE應援色的藍色小可愛，簡單套上短版白色外套，中空穿搭大秀纖瘦小蠻腰，難得秀出火辣一面。黃捷和舞者來到高雄流行音樂中心，以身後已點亮藍燈的建築物為背景，大跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉，2人跟隨節奏強勢起舞，動作俐落又力道十足，連臉上神情也張力十足，相當搶眼。

黃捷（右）特別穿上藍衣熱舞。（圖／翻攝「黃捷」臉書）

黃捷表示，自己是為了迎接子瑜回家，特別買了藍色上衣、還找老師教跳舞，謙虛表示「雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援」。該片一出，吸引破18萬次觀看，不少網友驚喊「到底是哪個地方的委員身材那麼好還那麼會跳舞的啦」、「不可能這麼狠欸」、「直接出道了」、「我真的不太懂，為什麼有人可以又當立法委員，身材又好，又會跳舞？」。事後黃捷也表示，這是她少數的藍色上衣，「本週我挺藍！TWICE藍」，想到週末看到子瑜上台「真的會哭爆」。

高雄7大地標已在18日同步點亮「巡迴視覺藍」燈光。（圖／翻攝「黃捷」臉書）

據悉，高雄為了迎接TWICE到來，7大地標已在18日同步點亮「巡迴視覺藍」燈光，更有雷射字體寫下「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，已經通通換上新裝扮，將持續至23日為止。其中黃捷和高雄市長陳其邁還加碼，把社群大頭照換成「藍色頭髮」，堪稱親自上場應援，相當有心。





