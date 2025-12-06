黃捷才遭傳「比50歲呱吉大」！直播放送「頭頂花白」反差露餡了

政治中心／綜合報導





民進黨立委黃捷過去面對高雄市長韓國瑜「大翻白眼」直爽形象走紅，面對不公不義常挺身站出的他，近日卻遭到前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）亮出自己跟AI查詢結果，顯示黃捷與王義川、陳亭妃等人都被列在「台灣現任政治人物50歲者」名單，讓他秒吐槽「政壇永生花」，讓黃捷本人也跳出來吐槽AI整理結果關於自己生日資訊「年月日只對一個」，沒想到隨後又有一段黃捷掃街直播畫面記錄下她「頭頂冒出整片白色」的畫面，讓粉絲忍不住笑出來了。





呱吉請AI列出50歲的政治人物，第一個跳出的名字竟是黃捷。（圖／翻攝自froggychiu@Threads）

呱吉於3日迎來自己50歲生日，他突發來了靈感，打開AI提問「台灣有哪些政治人物剛好也是五十歲的？」，沒想到AI竟然第一個就回答「黃捷」，並列出其生日為1975年1月16日，讓呱吉嚇傻：「年紀竟然比我還大，我以為AI已經比較沒有幻覺問題，那黃捷鐵定是政壇永生花了吧！」，貼文分享馬上釣出黃捷本人回應「不可能年月日只對一個吧，呱吉生快！」，事實上黃捷本人出生年月日為「1993年1月19日」。

黃捷現身台北街頭「頭頂一片白」畫面引發討論。（圖／翻攝自劉品妡@臉書）

隨著32歲黃捷遭AI誤認為50歲後，4日黃捷陪民進黨台北市大安文山市議員擬參選人劉品妡一起掃街，直播途中黃捷又因為頭頂「整片白色粉末」沒拍開的片段，也在支持者間引發討論，只見黃捷與劉品妡一路街頭巷尾與市民問候、握手與合照，最後餐廳休息，準備品嘗可麗餅之際，才被一旁支持者提醒「頭頂白白的」，讓黃捷趕快伸手把乾洗髮噴霧撥開，「有一塊白白的？好像已經來不及了耶怎麼辦？」，黃捷拿起手機確認髮況，支持者則馬上表示「比一開始好多了！」，讓黃捷笑出來吐槽：「啊為什麼現在才說！已經直播40分鐘了各位！」，一旁劉品妡也替黃捷抱不平：「一開始就要說啊！」，讓全場被黃捷意外迷糊的反差面貌逗笑了。

黃捷緊急拿起手機確認自己狀態。（圖／翻攝自劉品妡@臉書）









