黃捷批陳菁徽未利益迴避 人工生殖法引爭議（本報資料照）

立法院衛環委員會8日排審攸關代理孕母制度的《人工生殖法》草案，國民黨立委陳菁徽兼任生殖醫療機構負責人生殖領域醫師，卻提出相關修法，引發沒有利益迴避爭議；民進黨立委黃捷今通批陳無利益迴避，底是為了公共利益，還是為了個人的商業利益，利用法律的途徑，拓展自身的財源？

黃捷指出，陳菁徽委在進到立法院之前，已經是著名的婦產科醫師，也是生殖醫學中心實質的經營者，本來就是生殖醫學的業者。進到立法院後，積極的推動開放「代理孕母」這高度社會爭議的法案。「一手掌握立法的法案實質審查權，一手卻經營相關的產業」。

黃捷反問陳菁徽，「難道妳不應該秉持自我迴避的原則嗎？」希望陳菁徽，可以出來面對大家的質疑，是不是違反利益迴避的原則，應該要盡到自我迴避的責任。

