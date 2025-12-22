黃捷指基層警裝備品質不佳要自購 警政署長：公發最安全

張榮興（左）今接受黃捷（右）質詢。（翻攝自立法院YT直播）

日前發生北捷隨機殺人案，民進黨立委黃捷今（22日）在立法院質詢時指出，有基層警察反映公發裝備品質不足或配發不夠，常需自購警棍、防彈背心等裝備，警政署長張榮興則回應，這屬「個人行為」，但也承諾未來將依照同仁使用需求，購買最佳加強裝備。

北捷隨機攻擊事件造成4死、11傷，立院內政委員會今日針對計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，黃捷質詢時指出，有基層員警反映公發裝備品質不佳或配發不足，需自購辣椒水、警棍甚至防彈背心，她要求警政署成為員警最強後盾，確保裝備齊全且到位。

張榮興回應「那個人行為」，並強調警察的武器、裝備、設備都一定會是最安全的，再公發給同仁使用，他舉例，防彈衣若沒通過測試，自己去買，反而是不安全的，公發的裝備則有經過測試安全，他也承諾，對於個人使用的裝備，警政署未來會因應同仁使用的相關便利性，去購買更佳的加強裝備。





