黃捷曬巧克力挺高市早苗 「1亮點」曝光掀暴動！

政治中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上任以「台灣有事」論強力挺台，中方怒出手宣布禁止日本水產品進口。昨（20日）總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動力挺日本盟友。不少台灣民眾加入聲援行列，民進黨立委黃捷也曬出「台日友好」紀念版巧克力，上頭印有高市早苗的頭像。照片曝光，在網路上引起轟動，網友瘋狂敲碗要求開賣。





黃捷曬「高市早苗巧克力」挺日 「台日友好版」掀暴動網跪求：拜託量產！

黃捷曬高市早苗紀念巧克力挺日，外包裝上印有「感謝對台灣的支持」、「日本加油！」、「日台友好加油！」等句。（圖／翻攝自黃捷Threads）

廣告 廣告

黃捷今（21日）在Threads上發文，表示「某食品大廠竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」，PO出紀念巧克力照片，只見外包裝上印有「感謝對台灣的支持」、「日本加油！」、「日台友好加油！」等句，背面則是「御祝高市早苗內閣總理大臣就任」的祝福。不僅有台、日國旗，還有交好握手圖像。

黃捷曬「高市早苗巧克力」挺日 「台日友好版」掀暴動網跪求：拜託量產！

黃捷（左）曬「高市早苗巧克力」掀暴動，網友瘋狂敲碗想買。（圖／翻攝自黃捷臉書、高市早苗X）

貼文曝光後，網友留言表示搶購意願，黃捷事後補充「跟網友報告，這個巧克力沒有販售，僅為紀念用」，在臉書呼籲「大家可以支持其他產品以及日本水產，相挺台日友誼、展現彼此深刻的夥伴關係！」。網友留言瘋狂敲碗「ㄧ定要去買！」、「推！！！買爆」、「在哪買呀！我也想要。一個力挺台灣的元首。我也力挺她。」、「好想要買去日本普發」、「啊啊啊這個好棒棒的東西哪邊買？！還不趕快買一堆支援一波」、「拜託量產」、「感謝你挺日」、「拜託想買」、「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」。





原文出處：黃捷曬「高市早苗巧克力」挺日 「台日友好版」掀暴動網跪求：拜託量產！

更多民視新聞報導

賴清德「燦笑嗑壽司」挺日 完勝中國「3關鍵」曝光！

中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！

蔡英文被點選台北市長！王世堅曝她心願：國內最強

