黃捷曬義美「高市早苗巧克力」 網喊：買爆義美

日本首相高市早苗「台灣有事」說遭到中國發動經濟、旅遊反制，高雄市民進黨立委邱議瑩及許智傑、黃捷、李柏毅、林楚茵等人今（21）日召開「高市挺高市 台灣挺日本 記者會」，呼籲國人能夠用行動支持日本。而黃捷在社群中曬出義美「高市早苗巧克力」，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「欠買」、「義美真的很會耶」、「要去哪裡買」。

黃捷稍早於Threads上發出義美「高市早苗巧克力」的照片，並寫道「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」。串文曝光後隨即引發熱烈討論，不少網友紛紛留言說「義美還不趕快出來開超市，欠買」、「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「要去哪裡買」、「義美真的很會耶」、「買爆義美」等。

不過也有網友說「剛剛衝去義美門市沒有賣誒」、「我剛剛去門市沒看到，搶光了嗎？」、「是不是又跟上次龐佩歐一樣超限量又沒販售」，對此，黃捷表示，「跟網友報告，這個巧克力沒有販售，僅為紀念用。可以支持義美其他產品，以及支持日本水產。」

