黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 全英文致詞為台灣登上國際舞台寫下歷史
民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，也為台灣寫下歷史新頁。
黃捷於社群發布領獎影片，她以全英文發表得獎感言；她表示，台灣的外交環境並不容易，但她珍惜每一次站上國際舞台的機會，向世界分享台灣的故事。她驕傲地說：「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」
黃捷提到，作為年輕世代的政治代表，她長期關注少數族群權益，面對外界質疑與挑戰，她以行動與政績回應，並逐步獲得國際肯定。她強調，青年參政之路充滿折衝與考驗，但正因台灣堅守人權、民主與自由價值，才能讓世界能看見台灣。
黃捷最後說：「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，以及我熱愛的家鄉，高雄。」
更多鏡報報導
外交重大突破！副總統蕭美琴進歐洲議會 在IPAC大會發表演說
黃捷簽署IWG女性與運動宣言 李洋任見證人允打造多元運動環境
高雄打造「BP粉紅旋風」狂吸3億觀光財 黃捷揭4個月寵粉計畫秘辛
其他人也在看
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加OneYoungWorld世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（PoliticianoftheYearA...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
戴資穎宣布退役！陳其邁喊：高雄永遠的驕傲
[NOWnews今日新聞]台灣羽球天后戴資穎昨透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。對此，高雄市長陳其邁今（8）日表示，「祝福小戴，我們高雄永遠的驕傲！祝福下一階段的...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
高雄女沒掛號鬧診間！問病遭拒酸醫師「是多缺錢」 醫氣炸讓母女終身不得掛他診
（記者洪承恩／綜合報導）高雄阮綜合醫院日前爆發醫病衝突，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師當場說明母親病情，遭 […]引新聞 ・ 9 小時前
補充保費...醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！
精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午兩點將出席統派主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石。對此，台北市長蔣萬安認為，應該紀念那些保衛中華民國、保衛台灣的前輩。中天新聞網 ・ 12 小時前
黃捷代表台灣參加世界青年領袖峰會 勇奪「年度政治人物獎」
[Newtalk新聞] 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為首位獲此殊榮的台灣政治人物，為台灣外交與青年參政寫下歷史性一頁。 黃捷在社群平台 Threads 發文表示，能以台灣的名義站上這個國際舞台，是極大的榮耀。她說，台灣的外交處境並不容易，但自己珍惜每一次能讓世界聽見台灣聲音的機會，「我驕傲地向世界分享，我來自台灣這個美麗而堅韌的國家」。 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」。 圖：翻攝自黃捷 Threads 她提到，作為年輕從政者，推動少數族群與多元議題的過程中難免面臨質疑與挑戰，但她選擇以行動與堅持回應，並因此陸續獲得國際肯定。黃捷強調，青年參政之路充滿折衝與壓力，更需要耐心與信念，而台灣對人權、民主與自由的堅持，正是她能被世界看見的原因。 「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，還有我永遠熱愛的家鄉──高雄。」黃捷也在留言感謝遠赴德國為新頭殼 ・ 8 小時前
外交突破！ 蕭美琴登歐洲議會演說1／現身IPAC！ 蕭美琴：全球繁榮有賴強大自由的台灣
副總統蕭美琴7日驚喜現身歐洲議會，在比利時布魯塞爾主辦的IPAC峰會上，發表專題演說。她除了重申，台灣晶片對於全球科技供應鏈的重要性之外，也強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強大而自由的台灣。鏡新聞 ・ 10 小時前
「肥貓」鄭則仕74歲鬍鬚花白氣色曝光！曾欠7千萬 靠劉德華救一命
昔日以「肥貓」形象深入人心的香港資深演員鄭則仕，現年74歲，近日近照曝光，鬍鬚花白、身形暴瘦，引起粉絲熱議與關心。事實上，鄭則仕多年來受糖尿病所苦，近年在醫師建議下積極控制飲食、調整作息與減重，體態變化主要出於健康管理，而非身體惡化。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
籲聯合國憲章禁武原則適用台海 謝志偉：各國團結應對中國擴張
2025年對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會首日（7日）晚間，我國駐歐盟大使謝志偉設宴款待來自多國的國會議員及外交使節。謝指出，自由世界過去幾十年來的最大失誤就是幫助中國，而IPAC成功促成各國立法者團結應對中國擴張，呼籲聯合國憲章禁止使用武力與維護國際和平安全的原則適用於台海。自由時報 ・ 12 小時前
讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 13 小時前
北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救
即時中心／綜合報導台北市上午發生公車自撞！中山區四平街和松江路的交叉路口，在今（8）日上午10時40分許發生公車自撞路面施工告示牌；現場一共有3名傷者，1名大人、2名孩童，皆意識清楚，現送往台大醫院急救。最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 15 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前