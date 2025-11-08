黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物。
黃捷在發表得獎感言時表示，台灣的外交環境並不容易，但她珍惜每一次站上國際舞台的機會，向世界分享台灣的故事。她也向台上喊出「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」
黃捷說，她要告訴所有年輕人，不要輕易對政治失望，政治不只是黨派之爭，而是實現更好社會的途徑之一，只要清楚知道自己是為了什麼從政，會發現身邊開始聚集認同你的人，他們願意跟你一起，為了更好的國家努力，這就是政治的魅力。
黃捷表示，身為台灣第一位獲得這份獎項的政治人物，這是歷史性的一刻，她想把這份榮耀獻給台灣人民、她的家鄉高雄，以及所有熱愛多元與自由的人們，是因為台灣對人權價值和民主價值的熱愛，才一步步把她推到這個位置上。
