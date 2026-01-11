黃捷立院開會滑手機超忘我！綠委都看不下去 網揭：不是第一次

民進黨立委黃捷7日在立法院內政委員會開會時，玩手機玩到忘記主持會議，甚至要同黨立委王美惠上前揮手提醒再回過神來，她也連忙擺手說「拍謝」，不過影片也在網路上遭到網友砲轟「薪水小偷」，甚至有臉書粉專翻出，黃捷先前擔任高雄市議員時期，整個議場為城中城大火起立默哀時，也只有她一個人坐在椅子上非常專心地玩手機。

黃捷在立法院開會期間滑手機滑到忘記主持會議。（圖／中天新聞）

立院內政委員會7日審查「國家安全法部分條文修正草案」，民進黨立委李柏毅質詢結束後，坐在主席台的黃捷忘神地滑著手機，下一位準備質詢的綠委王美惠直接站起身來向黃捷揮手，她才突然緩過神，急忙表示，「不好意思！拍謝，謝謝李柏毅委員，再來我們請王美惠召委！謝謝、謝謝，拍謝。」

廣告 廣告

王美惠上前「喚醒」黃捷。（圖／中天新聞）

黃捷在開會中滑手機滑到忘我的畫面在網路上瘋傳，網友痛批，「薪水小偷」、「年薪千萬的手機測試員」、「研究怎麼開鎖錯了嗎？」、「忙著在網路上帶風向吧」、「沒差啦，反正躺著選都會上」、「真爛的立委」。

除此之外，臉書粉專「請造謠別吳ㄙ瑤」也發文指出，黃捷早在2021年時任高雄市議員，高雄爆發城中城大火造成46人死亡，高雄市議會開議時，國民黨議員劉德林請在場所有官員起立默哀一分鐘，主席裁示下，所有列席官員以及在議場內的劉德林、李眉蓁、鄭安秝全部議員，甚至場外的議會工作人員都起立默哀，但唯獨只有黃捷坐在位置滑手機。

延伸閱讀

沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官