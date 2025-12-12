黃捷跨區挺郭凡 支持名字兩個字的就對了

立委黃捷跨區力挺北市松信新人郭凡。(郭凡提供)

民進黨台北市議員初選選情持續加溫。立法委員黃捷特別跨區來到台北，昨11日陪同松山、信義區市議員參選人郭凡，前往人聲鼎沸的永春黃昏市場掃街拜票。





兩位標榜「年輕新世代」的政壇新秀合體，展現超高親和力，沿途受到攤商與採買民眾的熱情歡迎，爭相合照、握手，「加油」聲不絕於耳。





黃捷表示，台北市議會需要更多年輕、有活力的「新血」加入，才能帶來不一樣的改革氣象與監督力量。她強調郭凡勤跑基層、對公共事務充滿熱忱，絕對是松信區值得託付的最佳選擇。

掃街過程中，氣氛輕鬆熱絡，黃捷更展現幽默感，打趣地向鄉親「傳授」辨識好人選的秘訣。



她笑著說：「大家有沒有發現，郭凡跟我一樣，名字都只有『兩個字』，簡單又好記！各位鄉親以後只要聽到參選人名字是兩個字的，不用猶豫，支持下去就對了！」逗得現場民眾哈哈大笑。





郭凡也感謝黃捷的強力聲援，並表示會持續秉持「凡事用心」的態度，爭取每一位選民的認同。兩人展現親民作風。這次「雙字連線」的合體出擊，成功在永春市場掀起話題，也為郭凡的選情注入一劑強心針。