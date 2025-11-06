黃捷開砲打中央！痛批健保補充保費新制「拿散戶開刀」

衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，不料引發強烈反彈，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩，包括綠委黃捷也發文開砲。

黃捷資料照。（圖／中天新聞）

黃捷臉書6日晚間發文：「健保改革，不該拿散戶開刀！我收到許多民眾的陳情，反對衛福部提出的『健保補充保費新制』。我呼籲石崇良部長務必三思！草案中，股利將從『單筆計算』改為『年度計算』，只要超過2萬元，就要扣補充保費。健保是台灣的根基，必須永續改革，但方向要對。改革方向，應優先從濫用健保者及特定高資本利得者下手，不該針對500萬個靠微薄股息、補貼生活的小股民。我呼籲衛福部懸崖勒馬，先好好的評估，尋求公平、合理的方案。」

行政院發言人李慧芝今（6）日稍早則表示，有關衛福部研議中的健保補充保費方案，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平，過去三30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

