黃捷陪掃街力挺新秀 劉品妡談參政契機：盼為北市注入新觀點

民進黨台北市大安文山市議員擬參選人劉品妡在立委黃捷陪同下，掃街懇託支持。（圖／翻攝自劉品妡臉書）

2026 地方選舉倒數一年，各政黨陸續展開佈局。有意角逐民進黨台北市第六選區（大安、文山）市議員提名的劉品妡昨（4）日在立委黃捷陪同下，前往師大商圈周邊掃街拜票懇託支持。沿途不少民眾主動索取文宣、合照並高喊「凍蒜」。劉品妡也在行程中分享投入政治的初衷，盼能結合自身幕僚經驗與藝文背景，為市議會帶來更多貢獻。

劉品妡曾任立委羅美玲助理，並在國安會副秘書長趙怡翔擔任台北市議員時期的辦公室執行長。她表示，從幕僚走向第一線參選，心境轉換確實不小，也感謝趙怡翔的鼓勵，讓她願意跨出這一步。過程中收到許多民眾回饋，更讓她感受到年輕世代的不同視野，有機會為地方政治文化帶來改變。

談到參選契機，劉品妡說，自己生於文山、在大安工作多年，「這就是我每天生活的地方」，因此希望能為這片土地付出更多。她笑稱，一開始家人對她從藝文工作轉入政治界感到意外，畢竟她碩士主修藝術管理，原在策展領域工作，後來才投身政治幕僚體系。

她指出，過去在產業界面對結構性問題時往往難以撼動；但進入國會從事幕僚工作後，看見制度改革的重要，也開始思考如何結合自身海外經驗與跨領域資源投入公共服務。她認為，政策的力量能讓更多事情真正被改變，這也是她決定參選的重要原因之一。

劉品妡強調，許多市政議題不能總是等待別人處理，未來若有機會進入議會，希望能將政治專業與藝文興趣結合，推動「文化台北」理念，從街區著手，逐步形塑城市的文化厚度，讓市民擁有更深認同與歸屬。

陪同掃街的黃捷表示，她看見劉品妡在藝文與政治兩個領域累積的能量，相信她能從制度面推動更完善的藝文政策。她也提到，劉品妡雖年輕，卻無論在幕僚工作、藝文產業或協助陳情會勘上都相當扎實，期待新人能順利進入議會，為大安文山帶來新的力量。

民進黨立委黃捷表示，劉品妡雖然年輕，卻擁有扎實的政治幕僚歷練，期盼她未來能走入市議會，為更多市民提供專業服務。（圖／翻攝自劉品妡臉書）

