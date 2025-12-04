政治中心／周希雯報導

民進黨立委黃捷外型亮麗，當年因對著時任高雄市長韓國瑜「翻白眼」走紅，之後也憑藉犀利問政、私下親民的反差風格令人印象深刻，因此去年以過半票數高票當選立委。不過，向來以青春年輕美貌示人的她，近期卻被前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑），用AI查到與他同樣是50歲，一夕間引發不小討論；黃捷也忍不住現身公開反轉真相，網友見狀也狂問「怎麼保養的？」

呱吉發文表示，昨（3日）是他50歲，他一時興起詢問AI，「台灣有哪些政治人物剛好也是五十歲的？」AI跳出第一個條目竟然是黃捷，令他驚嘆「年紀竟然比我還大，我以為AI已經比較沒有幻覺問題，那黃捷鐵定是政壇永生花了吧」，為了避免被說吹牛，呱吉也附上截圖，只見AI聲稱黃捷出生於1975年1月16日，目前為民進黨高雄市議員，背景為太陽花學運時代代表人物。早年以社運聞名，2020年當選議員後專注青年與環保議題，是台灣年輕世代的政治明星之一。

呱吉請AI列出50歲的政治人物，第一個跳出的名字竟是黃捷。（圖／翻攝「froggychiu」Threads）

正當大家訝異黃捷竟然已50歲，本尊馬上現身澄清，「不可能年月日只對一個吧，呱吉生快！」眾人見狀也開始調侃，「不老女神」、「50歲是怎麼保養的」、「黃議員50歲生日快樂」、「只對了1975年是吧」、「脆上沒有驚訝表情可按」、「我竟然比妳大，然後妳看起來年輕很多」、「年月日只對一個，該不會對的是年吧？（被拖出去」、「別讓別人知道我們發現了不老泉」。

黃捷今年才32歲。（圖／翻攝「黃捷」臉書）

事實上，黃捷出生於1993年1月19日，今年才32歲，早在去年就從議員身分轉變為立委。另外，該圖也列出另2名政治人物，同樣資料有誤，王義川出生於1972年非1975年，目前同為民進黨立委而非彰化縣議員；陳亭妃出生於1974年非1975年，目前是民進黨立委而非議員。對此，該結果也令不少網友笑說，「你平時都餵它什麼八卦資訊」、「你的AI沒付錢嗎」、「合理懷疑AI故意迎合你，因為它知道，你喜歡年紀成熟、有智慧的女性」。





