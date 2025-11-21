黃捷po義美「挺高市早苗巧克力」 網友敲碗：拜託量產

立委黃捷PO出義美食品一款紀念用巧克力，上面印著高市苗的照片表達力挺。翻攝黃捷Threads



日本首相高市早苗近日在國會中表示，中國如果武力犯台，日本將有理由行使集體自衛權，引發日中關係緊張；中國為了反制，除警告公民不要到日本觀光留學，還限制日本水產進口，雙方劍拔弩張。台灣許多民眾力挺日本，商家也表態支持，立委黃捷就PO出義美一款巧克力商品，包裝上印著高市早苗的照片，為日本加油。

黃捷今天（11/21）在Threads上發文，「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」。從配圖中可發現，產品包裝上印著「御祝高市早苗內閣總理大臣就任」、「由衷感謝您對台灣的支持」、「日本加油」等字樣，還有台日握手的圖像，力挺高市早苗為台發聲。

不少網友留言，「已經辦義美會員卡，真的要挺爆義美」、「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「推！買爆義美」、「太酷了啦！在日本好想買來送同事」、「這什麼酷東西」、「72趴的巧克力，跟她民調一樣高」。

不過，黃捷稍後留言，這款巧克力並沒有販售，僅是紀念用，呼籲網友支持其他義美產品，以及支持日本水產。網友得知後到義美食品官方臉書留言，希望能量產這款巧克力。

