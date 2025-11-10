黃揚明曝假消息：蕭美琴「非」首位台政府高層在外國國會演講

IPAC官方X平台發布副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說的訊息，是「台灣政府高層首次在外國國會發表演講」。媒體人黃揚明今（10日）發文表示此為「假消息」，他強調，外交突破，不需要靠「假消息」造神或貶抑。

副總統蕭美琴在歐洲議會IPAC發表演講的訊息，各家媒體日來都有報導。（外交部提供）

黃揚明今天透過臉書發布圖文，除列舉各家媒體報導內容，證明蕭美琴非首位台灣政府高層在外國國會發表演說者，也對此事表達看法。

黃揚明指出，副總統蕭美琴突破中共外交封鎖，在IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China ，對中政策跨國議會聯盟）於歐洲議會舉辦的2025年會中演講。外交的突破，不需要用神話造神，也不需要冷嘲熱諷，只要能對台灣實質有利，都是好事。

廣告 廣告

黃揚明續指，但是，朝野都不需要透過「假消息」來自我肯定、否定。第一個假消息，居然是IPAC官方X平台上發布的。而這樣的訊息也廣為自由時報、民視等媒體轉載報導。

媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

黃揚明說，IPAC的描述當然不是事實，還不論這場活動並非歐洲議會的官方會議，甚至連「外國國會首次演講」都是很荒謬的錯誤描述，因為就在去年12月，總統賴清德首次出訪，就曾在馬紹爾、帛琉等友邦的國會發表演說，其實，歷任總統出訪也都會到各友邦的國會演說（蔡英文卸任前一年出訪在貝里斯國會演說）。

他認為，IPAC的描述方式，反而否定了我國元首多次在友邦國會演說的事實。其實，我國政府應該明確抗議才對。

他強調，這也不是首位中華民國副總統到歐洲國家訪問（1997年連戰訪奧地利、冰島、2014年吳敦義訪教廷），而是第一位民進黨執政時期的副總統訪歐。

黃揚明表示，當然，在野支持者低級地造謠（法國bbc報導台灣捐了80億歐元讓蕭美琴在IPAC演講），也是莫名其妙的假訊息。無論支持或反對，都不需要使用謠言。但是，政府大力闢後者的謠言時，卻不見對前者的謠言澄清說明，也只是拿外交突破來包裝神化而已。

延伸閱讀

接力蕭美琴深化台歐關係 蔡英文：我們再繼續努力

傳台灣捐巨資換副總統歐洲議會演講 IPAC：假消息

影/林佳龍稱很多人看蕭美琴演說「哭了」 洪孟楷批：該哭的是斷交