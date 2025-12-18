黃揚明曝民眾黨彈劾賴清德目的 謝欣霓留言護航遭打臉：沒看懂

行政院長卓榮泰日前宣布將對新版財劃法「不副署」引發政壇動盪，民眾黨更預告將在院會正式提出彈劾總統賴清德。對此，媒體人黃揚明發文分析指出，在野黨提出彈劾案的真正目的是要把執政黨立委跟賴清德綁在一起打長期抗戰。前民進黨立委謝欣霓留言挑釁「那也得先恢復大法官的人數足夠開會才行」，立刻遭到黃揚明打臉怒噴，「你沒看懂本文吧！」

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

黃揚明表示，民眾黨主席黃國昌已拋出將提案「彈劾總統」的風向，至於行政院長卓榮泰，在野黨僅以移送監察院彈劾方式處理，不考慮「倒閣」。執政黨從卓榮泰到立院黨團都喊話，要在野黨若不滿卓揆的不副署舉措應提倒閣。但他指出，實務上現行中華民國憲政體制中「對行政院長提出不信任案」的約束性過低。

黃揚明分析，雖然倒閣門檻目前在野黨在國會可輕易達成，需全體立委三分之一連署、二分之一贊成通過，但實質效果為「院長下台、解散國會重選」。無論解散國會重選的結果為何，行政院長下台後對總統毫無影響，繼任者仍能採取不副署等相同舉措。他強調，即使原行政院長被倒閣下台後，國會改選後仍能再被總統任命為行政院長，因為總統任命行政院長無須國會同意。

黃揚明說明，無論罷免、彈劾總統，立法院內的通過門檻都是全體立委的三分之二，即76席，但提案門檻不同，罷免是四分之一立委即29席，彈劾是二分之一立委即57席。現今在野黨無法在國會達成「獨裁」，但在野黨選擇此一途徑，就是擴大憲政僵局戰線，劍指賴清德。

黃揚明強調，在野黨定調要「長期抗戰」，也就是將戰場一路打到2028年，將執政黨立委全與賴清德綁在一起，若「討厭賴清德」成為民意主流，那麼執政黨才真的會痛。不過他也認為，身為一個對這國家憲政體制還有一點期待的知識份子，還是期待賴總統能與在野黨領袖共商解決之道，因為其他途徑都是火車對撞，這國家只會更亂、更對立。

謝欣霓留言遭打臉。（圖／擷取自黃揚明臉書）

謝欣霓在貼文底下留言，「那也得先恢復大法官的人數足夠開會才行」，馬上遭到黃揚明開嗆，「你沒看懂本文吧！另外總統為什麼不再提名？民進黨為什麼定下「不可批評民進黨」的封殺標準？」底下網友也加入開罵行列，「吃相太難看了 還有臉護航」、「可憐，想洗地，啪啪啪被打兩巴掌」。

