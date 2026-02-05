黃敏惠主持嘉義市立美術館新任館長布達就職

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市立美術館（嘉美館）今（5）日於美術館4樓文化沙龍舉行新任館長布達典禮，由市長黃敏惠主持印信交接及宣誓就職儀式，新任館長潘青林教授原任教於臺南大學視覺藝術與設計學系、博物館學與藝術行政研究學者，在各界貴賓共同見證下完成儀式。潘青林長期專注於博物館學、藝術行政與管理、圖像學與藝術史等研究與實務領域，黃敏惠期許潘青林持續豐富城市人文內涵，為嘉義市文化注入新能量。

黃敏惠特別介紹新任館長潘青林，擁有國立臺灣師範大學美術學研究所美術行政與管理組博士學位，曾擔任臺南市美術館董事、文化部視覺藝術類補助審查委員、高等教育評鑑中心藝術學門訪視委員，並多次受邀參與中央與地方文化機構之展覽策劃、藝術節、公共藝術及博物館營運評選與審查工作，兼具學術研究與實務經驗。

黃敏惠表示，嘉美館自2020年10月開館以來，即以「畫都嘉義」深厚的美術與人文底蘊為根基，致力於保存與發揚嘉義美術史精神、結合藝術教育與生活美學，並持續豐富城市人文內涵，已成為嘉義市重要的文化地標與藝術平台。潘青林具備深厚藝術文化與國際視野，並願意承擔重任，接掌嘉義市立美術館，令人感動與期待。

黃敏惠期盼潘青林上任後，能持續拓展更廣闊、多元的藝術風景，進一步強化嘉美館於展覽策劃、藝術教育、城市文化研究與跨域合作等面向，持續深化美術館作為公共文化場域的角色，成為兼具文化深度與療癒力量、讓市民與旅客都能自在感受、盡情想像的美術館。

潘青林表示，嘉美館成立以來，在市府團隊與歷任館長及館員共同努力下，已於藝術專業與公共服務層面累積豐碩成果，並建立具地方特色的城市美術館定位。未來將延續嘉美館既有的研究基礎與策展方向，深化美術史研究、當代藝術對話與在地文化連結，致力讓嘉義市立美術館不僅是一棟美麗的歷史建築，更是一個溫暖、療癒、貼近生活的藝術空間，期盼每一位走進美術館的民眾，都能在藝術中感受到幸福與生命的那道亮光。

嘉義市長黃敏惠主持市立美術館新任館長潘青林宣誓就職。(嘉義市政府提供)