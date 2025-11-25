黃敏惠交棒與綠營達協議？ 藍營駁斥 王美惠：對手選戰策略

嘉義市 / 綜合報導

2026嘉義市長選戰升溫，綠營女戰神王美惠披掛上陣，挑戰長年執政的藍營堡壘，但現在民主聖地卻流傳，地方政壇上不看重政黨色彩，藍綠已有默契不互打，也就是說，如果王美惠成功拿下市長寶座後，市長黃敏惠將回鍋挑戰下屆立委，而面對外界傳言，藍營議員強調黨內人才多沒有接棒問題，更駁斥市長未來沒有想回鍋參選立委的規劃與想法，而王美惠則是說，這一切是對手的選舉策略，還是會做好自己本分，爭取選民最大認同。

今年10月嘉義市竹園派出所落成啟用典禮，整個儀式充滿濃濃政治氛圍，因為國民黨籍的市長黃敏惠，與獲得提民參選2026的民進黨立委王美惠首度同台，整場活動2人互動也可說熱絡，爭取中央支持，我們也謝謝當時的立法委員就是王美惠王委員，當時市長黃敏惠展現風度，感謝綠營立委協助。

而王美惠隨即回應，雙方一來一往，但現在地方政壇卻流傳，下一屆選舉藍綠已有默契不互打，如果王美惠成功拿下市長寶座後，市長黃敏惠未來動向將回鍋挑戰下屆立委，雙方有默契，但我覺得這個說法不ok啦，嘉義市沒有所謂交棒無力的問題，那市長常講她培養的人非常多，你如果詢問黃市長本人目前她們是沒有這樣子一個規劃跟想法。

在地藍營議員出面駁斥這說法，而王美惠則是私下透露這是對手選舉策略，自己會按照既定步伐打選戰，選民服務才是最重要的，其實綜觀嘉義市這塊版圖，出身政治世家的黃敏惠在2022年連任成功，長年執政嘉義市的藍營，是否繼續守下堡壘。

攤開過往選舉紀錄，黃敏惠上一屆選舉2區共拿下5萬9千874票，王美惠在立委選戰中，東區拿到3萬3千856票，西區有4萬4千213票，可見藍綠兩黨，在嘉義市都布局成功，不論哪一場選舉脫穎而出的人，在兩區中都能拿到一半的得票率，而面對2026的全新戰局，究竟綠營女戰神王美惠披掛上陣後能成功翻轉嗎，現在外界也持續關注。

