黃敏惠修復木屋 開啟對木造市想像

一九一四年阿里山林鐵全線通車，嘉義市作為木材集散地，奠定木都發展基礎，至今仍有六千多棟木造建築佇立於市區各個街道，成為一道美麗的木質風景。近年來，市府積極推動木都政策，日前市府舉辦「木造市的使用說明」策展活動，完整論述木都1.0到3.0發展進程，以「嘉有木屋」一、二期11案成果為核心，同時串聯四十間木屋店家。黃敏惠市長出席為甫修復完成的蘭井街清代古宅開箱，並同時公布第三期補助案件，期望透過木屋修復後的展示與導覽，開啟大家對木造市生活的想像。

黃市長表示，「木都3.0」的推動並非政府單方面即可完成，而是嘉義市民與各行各業共同參與的成果。透過設計力導入，讓老屋不僅被保存，更重新展現生命力與靈魂。藉由老屋修復、故事再現與青年創新導入，讓「舊城創新生」展現城市生命力。期盼市民持續共同參與，讓木都嘉義在建城三二一週年之際，讓歷史、故事、人與產業更加交織，打造更美好的未來。

文化局自十年前至今接續推動各項木都政策，包含「以修代租」方式推動舊監獄宿舍群修繕，並透過「實驗木場」作為培育木業人才的重要基地。