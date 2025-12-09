黃敏惠卸任藍營陷接班空窗 張啓楷棄彰化戰場轉回嘉義市 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

2026嘉義市長選舉戰火悄悄開打，隨著市長黃敏惠任期屆滿，藍綠白三方全面啟動卡位。民進黨立委王美惠日前已接受黨中央徵召參選，力拚重返執政；民眾黨立委張啓楷以連日地方活動、直播宣示參選氣勢；國民黨則提名程序與人選仍舊未定。對此，張啓楷表示，民眾黨秉持最大誠意，藍白會一起推出最強候選人。

張啓楷日前原布局選彰化縣長，但過去就曾傳言出身嘉義的他，始終「心繫」嘉義，內心更傾向投入嘉義市長選戰。此前他就帶領地方團隊舉辦「送高麗菜」活動，現場吸引大批民眾排隊，也時常透過直播談市政願景，展現參選企圖。

張啓楷8日在黨團記者會透露，民眾黨年底前將完成提名徵召，這段時間許多嘉義鄉親催促自己，他會義無反顧為鄉親拚搏。他說，在時程上會盡快於12底前公布，提名後嘉義市會成為藍白整合的重要一步，找出一個大家都可以接受的機制，不管是民調還是協調，最重要是派出一組最強候選人。

至於張啓楷是否是下一波的提名名單？民眾黨主席黃國昌強調，民眾黨始終依照節奏前行，上週徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠是民眾黨推出最強戰力。他批評，綠營見縫插針、唱衰藍白合破局，但張啓楷選嘉義就是民眾黨目前「最好也最強的選擇」，黨中央將在適當時機完成徵召的程序。

國民黨方面，目前有意參選者包含議員陳家平、鄭光宏、醫師翁壽良。嘉義市黨部主委蔡明顯表示，黨中央還未排定藍白協調時程，一切以中央規畫為主，現階段黨內程序需先完成。

據了解，藍營初步規劃12月底前、新中常委選舉後，訂出提名規則，將以黨內民調初選產生人選，再與民眾黨進行比對民調，整合時程最晚需在明年3月底前完成。

照片來源：民眾黨團提供

