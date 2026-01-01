黃敏惠參加經國、精忠新城元旦升旗 陪伴佛光寶寶迎新年

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接2026年元旦，嘉義市經國新城、精忠新城今(1)日皆舉辦升旗典禮，邀請市民朋友共同迎接新的一年。黃敏惠市長主持完市府前元旦升旗典禮暨健行活動，隨後與立委張啓楷和林倩綺前往參加兩社區和民眾一起升旗，齊唱國歌並向國旗致敬，並祝賀市民朋友新年快樂，另佛光山圓福寺舉辦「佛光寶寶祝福禮暨佛光兒童回娘家活動」，黃敏惠市長也到場與190多位佛光寶寶、兒童及家長們致意合照，肯定活動寓教於樂的意義。

廣告 廣告

在經國新城、精忠新城慶賀元旦升旗活動上，市長黃敏惠表示，回顧過去一年，嘉義市遭受諸如丹納絲風災的挑戰，所幸在市府與市民彼此互相扶持下，展現嘉義人如家人般的溫暖與凝聚力，即使一萬多棵樹倒下，嘉義市仍能迅速恢復、重新站起來。期盼新的一年，市民朋友都能平安健康，持續凝聚能量，攜手讓嘉義市越來越美好。

市長黃敏惠也在現場向市民報告，市府將於今年1月24日啟動加碼普發每位市民現金6,000元，運用歲計賸餘普發現金，讓資源回到市民手中。並以「市府發錢、市民花錢，嘉義市賺大錢」的口號呼籲市民，領到現金後多支持在地消費，讓資源留在嘉義市，共同為城市累積更多前進的動能。現場民眾聽聞後，紛紛報以熱烈掌聲與歡呼聲，並揮舞國旗熱情回應。



今(115)年精忠新城社區典禮特別融入創意巧思，有象徵守護力量的「變形金剛」與俏皮的「七個小矮人」穿梭人群中，與親子家庭驚喜互動。另外亦結合全民國防教育宣導與在地特色文創市集，讓市民在迎接新年第一天的同時，既能感受到保家衛國的使命感，更能輕鬆品味嘉義的城市魅力。

除了參加升旗典禮迎新年外，佛光山圓福寺別出心裁，辦理「佛光寶寶祝福禮暨佛光兒童回娘家活動」親子活動，除了為寶貝祝福祈願，也是親子共樂的特別活動，吸引不少家長帶著孩子踴躍參與，非常有意義，黃敏惠市長也特地出席和現場親子加油打氣。



黃敏惠市長指出，每年元旦佛光山圓福寺舉辦活動，讓許多家庭在新的一年開始齊聚一堂。孩子代表城市的希望，而「三好、四給」的精神，是維繫社會向前的重要力量；感謝佛光山長期以信仰力量關懷社會，為市民帶來安定與溫暖，陪伴大家迎向新的一年。

活動流程中安排除了為未滿周歲的寶寶收涎之外，圓福寺還為學齡前兒童規劃「寶貝向前衝(平安符)」、「三好尋寶趣、傳善緣及活力樂」、「闖關遊戲」及科學實驗室，依年齡設計不同內容，增進親子互動，營造佛化家庭和諧氣氛。透過寓教於樂的遊戲，增進家長及孩童的情感交流、促進佛化家庭的和諧氣氛。期許嬰幼兒們在有佛法、有信仰的環境中成長，讓信仰傳承奠定基礎，祈求在新的一年每名小朋友都能平安健康，快樂的成長，做一個慈悲、有愛心的「三好寶寶」及「三好兒童」。

圖：嘉義市長黃敏惠今早參加經國、精忠新城元旦升旗 ，並陪伴佛光寶寶迎新年。（記者吳瑞興翻攝）