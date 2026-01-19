黃敏惠及各界代表春節勞軍。（記者蘇旭羚攝）

▲黃敏惠及各界代表春節勞軍。（記者蘇旭羚攝）

嘉義市黃敏惠市長為感謝國軍辛勞，昨（十九）日率領市府團隊及嘉義市工業會、商業會、職業總工會、總工會、婦女會、青溪總會、青溪婦女協會、女子美容商業同業公會、崇她社、中華眷村文化發展協會與軍人服務站等社會各界代表，前往陸軍南部測考中心舉辦春節勞軍活動。黃市長與各界代表並致贈慰問金給陸軍南部測考中心、嘉義後備指揮部、國軍嘉義財務組、嘉義後備旅、空軍四聯隊、軍事安全總隊雲嘉工作組，以傳達對於國軍弟兄守護家園的感謝之意。

廣告 廣告

黃市長表示，國軍弟兄堅守崗位、保鄉衛土，讓人民能夠安居樂業。每逢颱風來襲或重大災害發生，國軍總是第一時間投入救災、救護工作，成為人民最安定的力量；疫情期間亦全力協助防疫消毒，與地方政府攜手守護市民健康，協助嘉義市一次次挺過嚴峻考驗。

黃市長指出，不論是動員整備、防救災演習或全民國防教育，軍民始終攜手合作、彼此扶持。正是這份「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼，讓嘉義市在軍民同心下，面對挑戰仍能展現安定幸福的城市樣貌。藉由此次勞軍活動，市府特別向國軍表達最誠摯的敬意，感謝國軍成為城市發展最堅實的後盾，希望這份軍愛民、民敬軍的愛，能夠傳達到每一位國軍弟兄的心中。