黃敏惠喊嘉市府普發六千…王美惠形容公司賺錢要分享：若當選肯定也支持！

民進黨嘉義立委王美惠近期被徵召參選嘉義市長選舉，今（25日）上電台節目《新聞放鞭炮》提到現任國民黨嘉義市長黃敏惠答應地方普發6000元給鄉親，對此王美惠也表示贊成，並說不管是什麼黨派，在政府超徵稅金、不影響財政負擔下，都應向地方鄉親分享。她也說，自己未來若遇到同樣情況，肯定也會支持普發。

有關外界傳言與黃敏惠關係不錯，王美惠直言，在嘉義比較沒有跟誰好誰壞的想法，畢竟都是民選出來的。

廣告 廣告



王美惠提到，當初來台北當立委時，為嘉義建設奔波，有官員就問說嘉義市長不是國民黨的嗎？為什麼對這些事那麼著急，她則回應，因為對嘉義的建設來說並沒有分什麼黨派。她相信，不管是當選民意代表還是市長，目的就是為了做好家鄉的建設。



王美惠說，謠言都說自己跟黃敏惠很好，但實際上她不能因為政黨不同就不認真做事，最少也回饋嘉義鄉親對她的栽培，因此也比別人努力打拼，才會有這樣的聲音傳出來。



談到黃敏惠答應要普發現金6000元，王美惠表示贊同，並形容普發就像一個公司賺錢，會跟員工分享一樣；如果公司沒有賺錢，就沒辦法分享福利。她說，這一點政府也一樣，地方政府若超收稅金，扣除其他支出後有剩餘，要向地方鄉親分享。



王美惠表示，未來若當選嘉義市長，有遇到超徵稅金、財政負擔無虞，自己同樣支持普發現金，她也開玩笑稱政府要「賺更多」，才能發越多。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

王美惠指普發一萬「拖太久」民眾無感...談卓揆能否加持2026：他很認真，但宣導、下鄉較少做

王美惠出戰綠營嘉義市…簡舒培指地方組織紮實、藍白人選卡關：當立委地方服務同樣貼近民眾