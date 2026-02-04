黃敏惠市長感謝各界善心相挺 丹娜絲颱風捐款

【健康醫療網／記者陳靖安報導】為縮短醫療偏鄉差距，守護山區部落居民的視力健康，臺灣防盲基金會於1月31日(六)攜手高醫後醫偏鄉服務隊，前往那瑪夏地區提供義診服務。本次眼科義診的部份由臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親力親為率隊，帶領倡議大使劉亭廷一同投入志工行列，將眼科檢查儀器與專業人力帶入山林，為當地原鄉長者與孩童提供視力篩檢服務，以實際行動回應偏鄉醫療可近性的需求。 （圖說：臺灣防盲基金會倡議大使劉亭廷擔任志工協助義診進行。） 防盲基金會深入那瑪夏 守護偏鄉視力健康 高雄那瑪夏因地理位置偏遠，居民就醫往返路程動輒數小時，事實上，部分視力受損狀況若能及早發現並接受適當處置，有機會延緩或避免惡化，卻常因醫療可近性不足而延誤醫治。臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師表示：「居民出不來，我們就帶著醫生走進去。」因此號召志工醫師、驗光師、藥師...等專業團隊，一步一腳印一起走進部落，希望讓更多人獲得基本的視力檢查與照護建議。 現場有位李先生拄著拐杖前來檢查眼睛，因長期視力模糊影響生活，希望透過義診了解眼睛狀況。經現場醫師初步評估後，建議他後續轉介至醫療院所進一步追蹤。義診當天，團隊也依檢查結果提供基

健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言