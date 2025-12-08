黃敏惠市長感謝國際扶輪社「扶輪之子認養計畫」
(記者廖建智嘉義報導)
國際扶輪3470地區基於照顧在地弱勢兒少的理念，已第3年與嘉義市政府合作，推動「扶輪之子認養計畫」。（8）日於耐斯王子大飯店舉辦捐贈儀式記者會，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝嘉義市18個扶輪社的熱烈響應，與市府團隊攜手傳遞關懷與溫暖。今年由莊和達先生擔任國際扶輪3470地區2025-2026年度總監，在其號召下，合計認養本市321位弱勢兒少，每名兒少獲得新臺幣1萬2千元獎助學金。除提供獎助學金外，扶輪社亦延續辦理「天籟列車」計畫，提供聽障者免費助聽器以及連結本市天后宮資源發放210份的贊普品物資給弱勢家戶；此外，今年市府也特別感謝嘉麥皮鞋加碼辦理「溫暖贈鞋活動」，提供300張鞋券予弱勢兒少，讓小朋友穿新鞋、迎希望。
黃敏惠市長表示，扶輪社就像冬天的太陽，以「扶輪之光」照亮大地，讓嘉義市變得更美、更溫暖。黃敏惠市長感謝扶輪社的社長和社友們的用心，不僅透過社會處社工進行訪視，並主動關懷及照顧家庭的許多額外需求。此次更有嘉麥皮鞋蔡宗勳先生的善舉，提供每一位孩子自行挑選喜歡的鞋子，讓孩子們的眼神充滿了感動與光芒。扶輪之子認養計畫在嘉義市已邁入第3年，感謝國際扶輪3470地區持續發揮照顧在地弱勢兒少的精神，結合社區的力量，將愛與祝福挹注給弱勢家戶，去年認養人數為 247 名，資助金額為新臺幣 296 萬 4 千元整，今年嘉義地區認養321名兒少，資助金額達新臺幣385萬2千元整，扶助的人數與金額年年增加，受扶助的家戶備感溫暖，透過市政府與民間單位充分公私協力帶來更多善的循環，這就是嘉義市永續城市的精神。
受助家戶通常面臨社會上或經濟上的多重困難，導致家庭功能無法穩定發揮，如受助家戶恩恩，因恩恩媽媽需要照顧年幼的子女，所以家庭生計都由爸爸擔負，經濟壓力沉重，透過扶輪之子認養計畫的協助，讓恩恩可以去上學前教育，弟弟們也獲得更有品質的照顧，另外還有受助家戶小瑋，因母親驟逝，姊姊需要一肩扛起小瑋教養責任，因為扶輪之子認養計畫助學金，使小瑋得以使用課後照顧資源，讓小瑋生活、就學更為穩定，小瑋姊姊經濟與照顧壓力也減少不小，今天恩恩媽媽、小瑋姊姊也特別出席「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式記者會，向在座的扶輪社貴賓以及市府團隊分享感謝。
扶輪之子地區主委彭韻錚表示，國際扶輪3470地區扶輪社，連續3年全面推動「扶輪之子認養計劃」，累積金額達到3,460萬8,000元整。今年度共有87個社共襄盛舉參與本計畫，並透過各社編列預算或企業以及個人捐款，募資金額高達1,500萬元整，與嘉義、雲林、台南、澎湖等縣市社會局/處、家扶中心及學校合作，嘉惠1,250位莘莘學子。
社會處長李思賢表示，社會處蒐集了受助家戶對於扶輪社的感謝卡，製作相當溫馨的感謝牆，充分表達家戶「感謝有您、幸福同行」的謝意，而今年適逢嘉義市建城321週年，將於12月12日至12月28日盛大辦理「320+1嘉義市城市博覽會」，以「咱嘉義式 We ChiaYi」建構「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題，融入展覽、表演與音樂多元展演素材，歡迎大家12月一同來嘉做公益、逛嘉義。
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
「SUPER MARIO」主題路跑亞洲首站在台中 萬名玩家齊聚開跑
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】跨世代的經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」的首場主題路跑互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下高雄遶境 "首度合體3山媽"吸引大批信徒
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，一連三天受邀高雄岡山，首度和岡山、旗山和鳳山的媽祖，聯合賜福遶境，吸引大批信徒到場迎接，鑽轎底，現場彷彿大型追星現場，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下高雄三天，所到之處湧入大批信徒，排隊著鑽轎底。（圖／民視新聞）宗教界的大型追星現場，看到這經典的粉紅轎頂，就知道"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身，這回來到高雄岡山，信徒把握機會來一睹媽祖風采。大批信徒排好位置等著鑽轎底，祈求媽祖庇護平安。適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，白沙屯媽祖受邀南下三天，和高雄岡山、旗山和鳳山的媽祖首次齊聚岡山，共同祈安賜福，聯合遶境，所到之處湧入大批信徒，現場萬頭鑽動。岡山壽天宮主委 戴清福說，最後一天人特別多，因為大家都知道粉紅超跑天下午就要回去了，所以說岡山區全部居民都湧出來了。信徒三年前將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務。（圖／民視新聞）有信徒揹著"媽祖痛包"來追星，另外還有來自苗栗的信徒，三年前就將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務，讓大家放心拍媽祖，再也不怕手機沒電。提供行動充電的信眾說，下半年度這是第四次了，從南投媽祖繞境開始，每一個地方都有跟。聯合賜福遶境進入最後一天，白沙屯媽祖也在回鑾前，再度來到岡山壽天宮，信徒把握機會鑽轎底，期望媽祖加持保平安。白沙屯媽祖和三山媽祖合體，歷史性的的盛大場面，也讓岡山地區這三天熱鬧滾滾。原文出處：粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
''2025 世界風味節''華山登場 體驗跨國美食饗宴
民視新聞／綜合報導「2025世界風味節」從6日起，一連兩天在台北台北華山文創盛大展開，總共有9大主題、69個攤位，要吸引大小朋友一起來場跨國美食饗宴。為了孩子放電，量販店業者推出世界風味節，結合7國美食攤位，不僅有國際泡麵大賞，各國人氣泡麵齊聚，還打造最吸睛的泡麵網紅打卡牆，另外還有異國零食、進口及自有品牌專區、世界風格餐飲館等，希望透過國際級的創意料理，讓大朋友小朋友一次品嘗多元文化的風味，除了品嘗美食，還有闖關遊戲，要讓親子體驗一場融合美食、文化與戶外氛圍的跨國味蕾饗宴。原文出處：「2025世界風味節」華山登場 體驗跨國美食饗宴 更多民視新聞報導肉多多火鍋9周年慶典：經典套餐回歸 、開放式自助吧提升用餐體驗看準懶人商機! 超商推''懶人蛋" 吃蛋免動手剝殼三重神店「阿田油飯」這天回歸！老饕：用新台幣下架民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 24
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 23
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 1080
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 24
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 12
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 187
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 142
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 102