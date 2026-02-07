黃敏惠市長為芒神春牛開光點眼 祈福市民平安幸福與福氣

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市黃敏惠市長今7日擔任「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」點禮官，主持年度重要民俗盛事，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓為芒神與春牛開光點眼，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，黃敏惠期盼透過迎春禮的虔誠祭拜，為嘉義市帶來一整年的平安、幸福與福氣，也祝福市民新年順心如意、馬上幸福。

嘉邑祀典大天宮原為前清官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正九年（1731年），早年地方官依「農耤令」於此舉行耕耤禮，透過祭祀先農、土地神與勾芒神，以及鞭春牛勸勤儀式，象徵迎春啟歲、勤農勉作。相關活動亦見於《諸羅縣志》記載，顯示迎春文化在嘉義歷史中的重要性。

嘉義市黃敏惠市長主持「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，祈福市民新年順心如意、馬上幸福。（圖/嘉義市政府提供）

黃敏惠市長今天擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓為芒神與春牛開光點眼。她說，迎春禮於日治時期中斷超過百年，在嘉邑祀典大天宮鄭明山董事長暨全體董監事多年籌畫，並結合市府及產、官、學各界努力下，於去年度乙巳年正式恢復舉辦，今年度延續辦理，讓傳統文化得以傳承。

黃敏惠市長指出，大天宮自清代以來便是重要信仰中心，承載著以農立國、勤勞感恩的精神，特別感謝吳文進道長協助傳承，讓珍貴的民俗儀式重新回到城市生活之中。在科技快速發展的時代，更需要人文與信仰作為根基，凝聚團結、感恩與奮鬥的力量，期盼透過迎春禮的虔誠祭拜，為嘉義市帶來一整年的平安、幸福與福氣，也祝福市民新年順心如意、馬上幸福。

民政處表示，本次迎春禮活動包括規劃祭天祈福、春牛與芒神開光點睛、神農聖帝出巡四城門賜福、鞭春牛勸勤，以及民眾摸春牛、點燈摸彩等儀式，完整呈現傳統迎春祭典精神。丙午年象徵行動與開創，呼應市府持續推動文化保存、城市品牌與永續發展的施政方向。祈願神農聖帝庇佑國家風調雨順、市民平安順遂。