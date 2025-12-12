黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館」320+1嘉義城市博覽會亮相
【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】為迎接嘉義建城321週年，特別邀請國際知名的荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作。今（12）日在市府北棟大樓預定地舉行「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所 MVRDV 跨海來「嘉」參與，打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神。開幕茶會現場亦邀請荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）出席，嘉義市長黃敏惠也親自與各界貴賓一同參觀展覽，共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。
黃敏惠市長表示，「320+1 嘉義市城市博覽會」規劃三大策展主軸，在市府北棟大樓預定地以「共享城市」為核心策展主軸之一，由國際建築事務所MVRDV所規劃的「永續願景館」更是重要亮點，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，並融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。特別感謝來自荷蘭的 MVRDV 團隊的用心，深入研究嘉義市的城市元素，透過創新設計，將嘉義市三百多年來的歷史濃縮於展館之中。Wooden Wonders 嘉義市博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫，引導市民重新思考城市、木材與生活之間的關係。
▲黃敏惠市長表示，Wooden Wonders 嘉義市博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫。
黃敏惠市長指出，城市博覽會所關注的不只是一、兩年的發展，而是放眼未來十年、二十年，甚至百年的城市願景。嘉義市擁有超過三百年的歷史，珍惜既有的文化資產，從在地特色出發，結合國際團隊與專業能量，持續為城市注入創新動力。特別感謝議會大力支持，以及在地百工百業全心投入，共同凝聚城市能量，一起慶祝嘉義市建城320+1的週年。歡迎全國各地的好朋友們從本月 12 日至28日一起走進嘉義市，透過城市博覽會感受「嘉己人」滿滿的熱情與活力。
▲荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）出席（右5）和荷蘭國際建築事務所MVRDV 策略長 Jan Knikker（左2）也應邀出席開幕茶會。
荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles 表示，受邀參與嘉義市城市博覽會讓他撼到十分榮幸，他指出，荷蘭與嘉義之間的交流情誼可追溯至四百多年前，雙方長期以來在文化與城市發展上持續累積深厚連結。此次透過荷蘭建築與都市設計事務所 MVRDV 的參與，不僅展現嘉義市在永續與創意上的城市價值，也讓這些理念具體呈現在永續願景館的策展內容之中。Bas Pulles 也表示，未來將持續與嘉義市深化合作，共同推動永續發展進程，並期待見證市府北棟大樓未來的建築成果，同時希望有更多機會再次造訪嘉義，深入感受這座城市的文化魅力。
MVRDV 策略長 Jan Knikker 表示，很高興與大家齊聚嘉義，去年黃敏惠市長率市府團隊親自前往荷蘭鹿特丹拜訪 MVRDV 建築事務所，讓團隊深刻認識到嘉義市府是一支充滿企圖心與行動力的團隊，也讓鹿特丹的夥伴們對嘉義市留下深刻印象。今年適逢嘉義市建城 320+1 年，能夠參與城市博覽會並策劃永續願景館，對 MVRDV 而言是一個相當難得且珍貴的機會。嘉義市擁有獨特的城市條件與深厚的歷史脈絡，如何從過去的結構、材料與生活中，回應當代的極端氣候下的城市挑戰，是本次策展特別的核心。
▲黃敏惠市長仔細聆聽木材材料的特性，並對嘉義市還保有6000棟木造老屋，無愧「木都」之稱號。
市府北棟設計團隊劉培森建築師以「夢幻組合」來形容嘉義市政府與荷蘭 MVRDV 的合作。他表示，嘉義市作為「木都」，擁有深厚的林業歷史與獨特文化底蘊；而 MVRDV 在荷蘭乃至國際間，以循環經濟與前瞻設計理念聞名，是全球頂尖的設計團隊之一。當歐洲的永續視野、木構建築的專業與嘉義深厚的林業文化相互結合時，便形成一個真正令人期待、近乎夢幻的合作模式。
文化局表示，Wooden Wonders 嘉義市博願景館採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，也展現永續建築的前瞻方向。此次由 MVRDV 創始合夥人 Jacob van Rijs 帶領團隊設計，以嘉義現存木構建築為研究起點，並提出嘉義的木構建築雖橫跨不同年代與風格，有著共同形式語彙如街角斜切量體、立面線條強調屋頂輪廓等特徵。為此，展館造型融入嘉義文學館—東門町1923（原東門派出所）、台灣花磚博物館（蘇友讓故居）、芝野醫院(現為中山路黃于修診所)，以及多處在地咖啡館與民宅的木構形式，濃縮嘉義「木都」百年的文化底蘊。
▲黃敏惠市長童心未 泯玩起疊疊樂，抽出積木時顫顫巍巍，MVRDV 策略長 Jan Knikker驚嚇的表情最是生動。
展館盡顯木都嘉義市氣度，設置三個向城市敞開的入口，串接室內外動線；內部以粉彩色調呼應嘉義老屋原始色彩，營造溫暖、親和、開放的空間氛圍，成為邀請市民共同使用的「城市客廳」。
同場展出的《嘉義森聲生》展覽，以「森、聲、生」三大主題沿庭院配置五大展區，串聯森林、工藝與城市未來的想像。「森」象徵森林與工藝起點；「聲」代表城市交流與文化共鳴；「生」則展望木構建築的永續未來。展覽從森林出發，走入匠人世界，再延伸至全球視野，介紹跨越 13 國的木構傳統與案例，呈現從遺產保存到創新應用的多元面向。
文化局局長謝育哲特別介紹在《嘉義森聲生》展覽中，「森林漫遊」運用五感體驗與數位動畫引導觀眾理解木文化脈絡，「百工百業」展區展現嘉義匠人精神，而 AR 擴增實境與裝置藝術「木生未來」則帶領觀眾想像城市與自然共生的可能。
▲嘉義市長黃敏惠邀請市民和全國的民眾都能來嘉義共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。
Wooden Wonders 嘉義市博願景館於本月 12 日至28 日展出，邀請大家走入這座與木共生的展館，感受嘉義的文化溫度與永續想像。展期間，每晚更將在庭院呈現「Wooden Wonders 夜間光雕秀」，以「木、構、業、村、樂」為主題，展現嘉義「木都」的多元面貌。（照片：記者吳瑞興 劉芳妃攝）
其他人也在看
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
青山王夜巡「伏木曳山祭」登場 激盪台日宗教火花
台北市 / 綜合報導 艋舺青山宮建宮170週年9日開始青山王夜巡，昨(10)日的最大焦點就是「伏木.曳山祭」，夢幻氛圍吸引不少民眾朝聖盛大的宗教活動，台北市長蔣萬安當然也沒缺席，早早到場接駕，還說未來有機會的話想讓他的小孩體驗坐上藝閣花車。藝閣花車上童男童女們妝容精緻，打扮成神話故事人物站在上面的他們，撒下小零食小福袋，路上的信眾們好開心想要拿一個討吉利，艋舺青山宮建宮170週年，從9日開始進行青山王夜巡，10日第2天的一大焦點是這個。燈籠山車炫彩奪目，在夜晚營造夢幻氛圍，看看旁邊表演者的服飾可能覺得有點日式風格沒有錯，他們就是特別從日本來的伏木曳山祭，起源於江戶時代北前船商為岸，最精彩的看點就是山車互撞，現場觀眾的吶喊也將氣氛推向最高潮。隨後隊伍走上街頭，信徒也伴隨在一旁感受台日宗教所激盪的火花，而這場台北的重大宗教盛典，市長蔣萬安當然沒缺席，早早在現場等候接轎，蔣萬安看起來心情很好，也在這值得紀念的日子獻上祝福。台北市長蔣萬安說：「我們今年剛好青山宮建宮170週年，我很想(坐藝閣花車)欸，沒有機會，沒關係，我下次看我的小朋友，我有兩個二寶三寶可以有機會。」為期3天的宮慶活動，前2天都是夜巡，今(11)日最後1天則會有正日遶境，早上8點出發中午12點尊王起駕，要用熱鬧的宗教慶典為逐漸轉涼的台北注入熱情與活力。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐若瑄開場、Apink壓軸演出 桃市府公布跨年演唱會陣容
桃園市114年跨年活動首度移師樂天桃園棒球場盛大登場，11日下午於市府綜合會議廳舉行「2026桃園ON AIR跨年記者會」，桃園市長張善政與會表示，跨年活動由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，並邀請天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同迎接充滿活力的2026年。張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、捷運工程局主秘楊曜華、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園區副區長邱創正陪同中出席記者會，聯利媒體股份有限公司總經理劉文硯、璟都建設股份有限公司總經理高林鋒、中華航空公司公共關係室協理郭睦芳等均到場參加。張善政指出，從去（113）年的跨年晚會到今年的台灣燈會，各式大型活動愈受市民歡迎。今年跨年活動移師樂天桃園棒球場舉辦，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。因預期人潮踴躍，市府同步於對面「亞洲矽谷 IOT戶外廣場」規劃戶外Live觀賞區，架設大型螢幕同步轉播棒球場內畫面，讓更多市民都能感受演唱會熱力。張善政說，今年卡司陣容堅強，「現場一定會炒得熱熱的，一點都不覺得寒冷」，邀請大家一同到跨年現場為2026揭開活台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
台灣最大獨立遊戲展G-EIGHT 2025熱鬧開幕！攤位試玩送周邊，會場活動再抽Steam Deck
G-EIGHT 2025今於臺北圓山花博園區爭艷館熱鬧開展！一年一度最受獨立遊戲玩家期待的活動，在三位共同創辦人「6tan」、「湯瑪士」及「李勇霆 (偷泥)」的歡迎下拉開序幕。官方透漏，截至本屆開展前售票狀況，較去年增加20%，三日活動預計吸引超過25,000人與會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
"點燃生命之火"點燈募款活動 現場百人齊聲歡呼
民視新聞／綜合報導這幾年，台灣經濟成長快速，但家庭貧富差距將近67倍，弱勢家庭的經濟壓力依然沉重。為了讓孩子們能有更好的生活，中信慈善基金會趁著年末，舉辦「點燃生命之火」愛心募款活動，週三晚間舉行點燈活動。手放燈柱，耶誕樹瞬間亮起，小朋友拿著手燈開心揮舞，現場百人齊聲歡呼。中信慈善基金會舉辦第41屆「點燃生命之火」募款活動，中信銀拋磚引玉，率先捐出200萬元，希望鼓勵更多民眾參與公益活動，讓每一分善款都能用在最需要的孩子身上。接受扶助的女孩小月也在現場分享，受到社會的愛心幫助，如今也有營養的食物可吃，也有學習的機會，減輕家庭負擔。原文出處：「點燃生命之火」點燈募款活動 為弱勢兒童與家庭送暖 更多民視新聞報導穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真護國神山超神！ 11月營收3436億持續創高 一天賺114億 前11月增32.8%光寶科技11月合併營收142億元年增14% 雲端運算與高階伺服器需求強勁民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 33
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 30
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 9
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 184
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3